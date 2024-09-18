Демографічна ситуація в Україні — як зменшити скорочення населення

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Фото: Новини.LIVE

Депопуляція в Україні неминуча, для того, аби виправляти ситуацію, необхідно залучати іноземну робочу силу. Крім того, в країні потрібно створити умови життя, які будуть привабливими для фахівців з європейських держав.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Демографічна ситуація в Україні

Лібанова розповіла, що в країні занадто мало молоді й багато людей старшого віку, що призведе до неминучого скорочення населення, навіть за сприятливих міграційних умов.

"Ми очікуємо на економічний бум після перемоги й відповідно потрібна буде робоча сила. Будівництво не тільки економічне, а й все інше потребує робочої сили. Робочої сили буде дефіцит. Дефіцит треба долати. Одним підвищенням продуктивності праці цього зробити не вдасться і тому ми усвідомлюємо, що доведеться запрошувати іноземну робочу силу", — йдеться у повідомленні.

Крім того, вона наголосила, що важливо створити такі умови життя, які будуть привабливими не лише для мігрантів з менш розвинених країн, а й для фахівців із європейських держав.