Украинский язык — какие приветствия лучше не использовать

Растерянный учитель в школе. Фото: Freepik

Слово "здрастуйте" приемлемо в украинском языке, поскольку его использовали известные писатели, хотя оно действительно имеет сходство с русским аналогом. Однако языковеды все же не рекомендуют употреблять некоторые формы поздравлений.

Об этом сообщили языковеды на портале Ukrainian Language .

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Существует ли в украинском языке слово "здрастуйте"

Украинский язык содержит немало слов, похожих на другие языковые формы, поэтому не стоит бояться ими пользоваться в повседневном общении.

Языковеды отметили, что слово "здрастуйте" употребляют в литературных произведениях с XIX по XXI века, всю историю нового украинского языка. Да, оно похоже на русскую лексему "здрастуйте", но это связано с тем, что большинство восточноевропейских языков относятся к одной группе — праславянской.

"Нет причин считать его русизмом, каким бы похожим на русский аналог оно ни было", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в произведениях Панаса Мирного, Пантелеймона Кулиша, Александра Довженко, Олеся Гончара и других писателей можно найти это слово.

Языковеды советуют употреблять его в повсеместное общение, тогда как в официальном языке лучше использовать синонимы.

Какие ошибки допускаются во время поздравлений

Если слово "здрастуйте" допустимо на приветствие, то есть такие лексемы, которые не следует употреблять, потому что они искажают наш язык.

Языковеды не советуют использовать следующие формы приветствия:

"прівєт";

"здрастє";

"як дєла?";

"какіє люді";

"шо новєнького?";

"яка встрєча".

Также следует избегать таких фраз на прощание, как "всього харошого", "досвіданія" и "пака". Ведь такие обороты речи унижают достоинство тех, кто ими пользуется.