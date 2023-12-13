Чи заважають українські олігархи вступу до ЄС — дослідження

Український олігарх Ігор Коломойський. Фото: УП

Через війну в Україні оцінка статків олігархів має значні похибки. У лютому 2023 року Володимир Зеленський заявив, що він "знищив олігархів" в Україні. Водночас номінальна вартість активів далеко не завжди відображає реальну.

Про те, чи лишилися в Україні олігархи та, чи заважають вони вступу до ЄС розповіли в BBC.

Читайте також:

Капітал олігархів в Україні

Так, Венеціанська комісія розкритикувала президентський закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Там заявили, що закон занадто персоніфікований і каральний, тому рекомендували поставити його на паузу. Україна погодилася з цим та призупинила створення публічного реєстру олігархів.

Водночас у листопаді у звіті Європейської комісії серед проблемних сфер в Україні назвали недостатній прогрес у зменшенні впливу олігархів. Проте з початку війни в Україні статки та вплив так званих олігархів суттєво зменшилися.

Як уточнив експерт Центру економічної стратегії Володимир Ланда, оцінка статків олігархів має значні похибки через війну, а номінальна вартість активів далеко не завжди відображає реальну.

Проте ЦЕС вдалося проаналізувати капітал 300 найбільших підприємств України, а також державних та комунальних підприємств і розподілив за типами капіталу — наразі олігархічний капітал становить п’яту частину, а саме 21% від усього капіталу.

Ланда пояснив, що частка олігархічного капіталу, імовірно, змінюватиметься через об'єктивні причини.

"Ми бачимо, що в останні роки олігархи не з’являються. Більшість олігархів заробили свій капітал на приватизації 90-х років, а останні з’явилися, мабуть, за президентства Віктора Януковича, тобто понад 10 років тому", — сказав він.

Також експерт CASE Україна Володимир Дубровський вважає, що зарано говорити про те, що олігархічна система в Україні знищена, як про це заявляв Зеленський.

"Олігархи, як і корупція, це не якісь явища, що існують самі по собі, вони є проявами системних проблем, які є в країні. І вони нікуди не поділися. Бо поєднання бізнесу і влади, якщо не на центральному, то на місцевому рівнях точно лишаються. Хоча вплив олігархів впав, і вони розуміють, що зараз не на часі просувати свої політичні інтереси", — зазначив він.

Деолігархізація в Україні

Після рекомендації Венеціанської комісії призупинити антиолігархічний закон найзаможніші бізнесмени України отримали додаткові підстави не вважати себе олігархами.

Водночас Зеленський та його команда впевнені, що факт ухвалення закону посприяв зменшенню їхніх "апетитів".

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, цей закон попри критику в європейських структурах, частково змінив статус олігархів, тому що частина з них почала відмовлятися від майна.

Проте головні втрати активів олігархи пов'язані з війною, а найбільших збитків зазнали Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

У Forbes підрахували, що активи Ахметова зменшилися на 64% — бізнесмен втратив 8,8 млрд дол. Йдеться про Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча та "Азовсталь", які зруйновані та енергетичні компанії, що входять до ДТЕК, які зазнавали пошкоджень від ракетних атак.

Також скоротилися й активи Ігоря Коломойського — перш за все після націоналізації компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта", через що бізнесмен втратив близько 1 млрд дол. З цієї ж причини збіднів його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов.

Щодо інших осіб, яких зараховували до олігархів — хоч вони і втрачали активи, проте у менш значних об'ємах.

Що рекомендують Україні

Венеціанська комісія радила змінювати не закон про деолігархізацію, а створити систему правил, які б унеможливили їх появу в Україні.

Проте для цього треба ухвалювати десятки законів у сфері судочинства, боротьби з корупцією, відмивання грошей, державних закупівель, податків та фінансування партій, що забере чимало часу.

Раніше у проміжних звітах Єврокомісія вказувала на певний прогрес у діях України за останні роки. Наприклад, нещодавно Рада ухвалила низку законів, рекомендованих євроструктурами напередодні саміту ЄС, що розпочнеться 14 грудня у Брюсселі

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала збільшення складу працівників Національного антикорупційного бюро України на 300 осіб. Відповідний законопроєкт підтримали 332 депутати. Цей законопроєкт є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях

Також ми писали, що у Верховній Раді визнали незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також нардепи частково скасували скандальні "правки Лозового"