Мешают ли украинские олигархи вступления в ЕС — исследование

Украинский олигарх Игорь Коломойский. Фото: УП

из-за войны в Украине оценка состояния олигархов имеет значительные погрешности. В феврале 2023 года Владимир Зеленский заявил, что он "уничтожил олигархов" в Украине. В то же время, номинальная стоимость активов далеко не всегда отражает реальную.

О том, остались ли в Украине олигархи и мешают ли они вступлению в ЕС, рассказали в BBC.

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Капитал олигархов в Украине

Так, Венецианская комиссия раскритиковала президентский закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Там заявили, что закон слишком персонифицирован и наказуем, поэтому рекомендовали поставить его на паузу. Украина согласилась с этим и приостановила создание публичного реестра олигархов.

В ноябре в отчете Европейской комиссии среди проблемных сфер в Украине назвали недостаточный прогресс в уменьшении влияния олигархов. Однако с начала войны в Украине состояние и влияние так называемых олигархов существенно уменьшилось.

Как уточнил эксперт Центра экономической стратегии Владимир Ланда, оценка состояния олигархов имеет значительные погрешности из-за войны, а номинальная стоимость активов далеко не всегда отражает реальную.

Однако ЦЭС удалось проанализировать капитал 300 крупнейших предприятий Украины, а также государственных и коммунальных предприятий и распределил по типам капитала — олигархический капитал составляет пятую часть, а именно 21% от всего капитала.

Ланда объяснил, что доля олигархического капитала, вероятно, будет меняться по объективным причинам.

"Мы видим, что в последние годы олигархи не появляются. Большинство олигархов заработали свой капитал на приватизации 90-х годов, а последние появились, пожалуй, при президентстве Виктора Януковича, то есть более 10 лет назад", — сказал он.

Также эксперт CASE Украины Владимир Дубровский считает, что рано говорить о том, что олигархическая система в Украине уничтожена, как об этом заявлял Зеленский.

"Олигархи, как и коррупция, это не какие-то явления, существующие сами по себе, они являются проявлениями системных проблем, которые есть в стране. И они никуда не делись. Потому что сочетание бизнеса и власти, если не на центральном, то на местном уровнях" точно остаются. Хотя влияние олигархов упало, и они понимают, что сейчас не время продвигать свои политические интересы", — отметил он.

Деолигархизация в Украине

После рекомендации Венецианской комиссии приостановить антиолигархический закон самые богатые бизнесмены Украины получили дополнительные основания не считать себя олигархами.

В то же время, Зеленский и его команда уверены, что факт принятия закона способствовал уменьшению их "аппетитов".

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, этот закон, несмотря на критику в европейских структурах, частично изменил статус олигархов, потому что часть из них начала отказываться от имущества.

Однако главные потери активов олигархи связаны с войной, а наибольший ущерб понесли Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

В Forbes подсчитали, что активы Ахметова снизились на 64% — бизнесмен потерял 8,8 млрд дол. Речь идет о Мариупольском меткомбинате им. Ильича и "Азовсталь", которые разрушены и энергетические компании, входящие в ДТЭК, испытывавшие повреждения от ракетных атак.

Также сократились и активы Игоря Коломойского, прежде всего после национализации компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта", из-за чего бизнесмен потерял около 1 млрд дол. По этой же причине обеднел его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

Относительно других лиц, которых причисляли к олигархам, хоть они и теряли активы, но в менее значительных объемах.

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Венецианская комиссия советовала менять не закон о деолигархизации, а создать систему правил, которые сделали бы невозможным их появление в Украине.

Однако для этого нужно принимать десятки законов в сфере судопроизводства, борьбы с коррупцией, отмывания денег, государственных закупок, налогов и финансирования партий, что займет немало времени.

Ранее в промежуточных отчетах Еврокомиссия указывала на прогресс в действиях Украины за последние годы. Например, недавно Совет принял ряд законов, рекомендованных евроструктурами накануне саммита ЕС, который начнется 14 декабря в Брюсселе.

Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала увеличение состава работников Национального антикоррупционного бюро Украины на 300 человек. Соответствующий законопроект поддержали 332 депутата. Этот законопроект является одним из основных в наших европейских обязательствах

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