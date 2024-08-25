Мав подвійне громадянство і хотів виїхати за кордон — суд покарав чоловіка

Суддя розглядає справу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Волинській області чоловік, який має подвійне громадянство, намагався виїхати з країни за паспортом Ізраїлю. Прикордонники його не випустили, а суд призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що 27 червня на пункті пропуску "Ягодин" чоловік намагався покинути країну за паспортом громадянина Ізраїлю.

Його затримали працівники Державної прикордонної служби для уточнення дійсності видачі даного документу. Виявилося, що паспорт був справжнім і чоловік має подвійне громадянство. Тому у правовідносинах з Україною він залишається лише громадянином України.

Справу було скеровано до суду, чоловік на засідання не з'явився.

У письмових поясненнях він заявив, що є громадянином України та юдеєм за національністю. У травні 2024 року він в'їхав в Україну за паспортом громадянина Ізраїлю.

Під час спроби виїзду 27 червня знову використав цей паспорт, виданий 26 червня 2024 року у посольстві Ізраїлю в Києві. Тоді його і затримали для перевірки документів. Також стверджує, що відмовився від українського громадянства у 2000 році.

У Державній міграційній службі (ДМС) спростували заяви чоловіка про відмову від громадянства. Там надали суду витяг, у якому зазначено, що чоловік отримав паспорт громадянина України у 2021 році у Бердичівському відділі ДМС у Житомирській області.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним і призначив штраф в розмірі 3400 гривень.

Крім того, чоловік має сплатити 605 гривень судового збору судового збору.