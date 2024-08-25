Имел двойное гражданство и хотел уехать за границу — суд наказал мужчину

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

В Волынской области мужчина, имеющий двойное гражданство, пытался выехать из страны по паспорту Израиля. Пограничники его не выпустили, а суд назначил наказание.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что 27 июня на пункте пропуска "Ягодин" мужчина пытался покинуть страну по паспорту гражданина Израиля.

Он был задержан работниками Государственной пограничной службы для уточнения действительности выдачи данного документа. Оказалось, что паспорт был настоящим и у мужчины двойное гражданство. Поэтому в правоотношении с Украиной он остается только гражданином Украины.

Дело было направлено в суд, мужчина на заседание не явился.

В письменных объяснениях он заявил, что является гражданином Украины и иудеем по национальности. В мае 2024 года он въехал в Украину по паспорту гражданина Израиля.

При попытке выезда 27 июня снова использовал этот паспорт, выданный 26 июня 2024 года в посольстве Израиля в Киеве. Тогда он и был задержан для проверки документов. Также утверждает, что отказался от украинского гражданства в 2000 году.

В Государственной миграционной службе (ГМС) опровергли заявления мужчины об отказе от гражданства. Там предоставили суду выписку, в которой указано, что мужчина получил паспорт гражданина Украины в 2021 году в Бердичевском отделе ГМС в Житомирской области.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 3400 гривен.

Кроме того, мужчина должен уплатить 605 гривен судебного сбора.