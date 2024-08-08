Зеленський вніс законопроєкт про множинне громадянство до Верховної ради

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня подав до Верховної Ради новий законопроєкт про множинне громадянство. Він має на меті удосконалення норм щодо набуття та збереження громадянства України.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.

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Законопроєкт про множинне громадянство

Законопроєкт визначає конкретні умови, за яких можливе множинне громадянство. Він також уточнює процедури отримання та відновлення громадянства для певних категорій іноземців, включаючи спрощені етапи для окремих груп.

Проєкт закону уточнює, за яких умов громадянство України може бути набуте за народженням або територіальним походженням, а також визначає умови прийняття до громадянства України.

Множинне громадянство буде дозволено в таких ситуаціях:

коли дитина набуває громадянство України та іншої країни від народження.

коли дитина отримує громадянство усиновлювачів-іноземців.

коли громадянин України набуває інше громадянство через шлюб з іноземцем.

коли український громадянин автоматично стає громадянином іншої країни відповідно до законодавства цієї країни, без отримання підтверджуючого документа.

коли іноземці з країн, включених до спеціального переліку, отримують громадянство України у спрощеному порядку.

коли український громадянин набуває громадянство країн, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку.

Однак наявність множинного громадянства буде недоступна для осіб, які мають громадянство країн, що визнані Верховною Радою України агресорами або окупантами, а також для країн, які не визнають територіальну цілісність та суверенітет України. Це, зокрема, стосується держав, які проголосували проти Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262.