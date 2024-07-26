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Чоловік відмовився воювати, бо його близькі живуть на Донбасі — яке рішення суду

26 липня 2024 21:13
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мої родичі живуть на Донбасі — суд виніс вирок чоловіку, який відмовився воювати
Засідання суду. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві військовозобов'язаний чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і отримав вирок суду. Свою провину він визнав повністю і пояснив свою позицію.

Про пише Главком з посиланням на вирок суду, який опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалі суду йдеться про те, чоловік родом із Донецька. Він не мав права на відстрочку. В червні 2023 року його було визнано придатним до військової служби.

Вже у вересні того ж року чоловіку вручили бойову повістку, і він мав з'явитися на відправлення у навчальний центр. Проте він не прибув у зазначений час та дату і пояснив це тим, що повинен доглядати літніх батьків у Донецькій області. А те, що його родичі живуть на Донеччині, заважатиме чоловіку перебувати у лавах ЗСУ.

Рішення суду

Під час ухвалення рішення суддя Оболонського райсуду Києва вирішив, що факт проживання батька та бабусі обвинуваченого у Донецькій області, а його дружини — на тимчасово окупованій території, не є поважною причиною для ухилення від мобілізації.

Чоловіка було визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначено максимальне покарання за статтею у п’ять років позбавлення волі.

Раніше у Львівській області суд виніс вирок чоловікові, який відмовився від мобілізації. Обвинувачений пояснив свою позицію тим, що має проблеми зі здоров’ям і "трьох неофіційних дітей". Чоловік визнав свою провину і розкаявся.

А Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок мешканцю міста Борислав, який відмовився отримувати повістку та не прийшов до ТЦК. За ухилення від призову під час мобілізації військовозобов’язаного посадили на три роки в тюрму.

Київ суд ЗСУ правосуддя армія Донецька область Донецьк мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані засуджені судові рішення

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