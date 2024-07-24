На Кіровоградщині чоловік заплатить 850 гривень за побиття неповнолітнього — рішення суду

Чоловік б’є дитину. Фото: usionline.com

У Новоукраїнці Кіровоградської області суд виніс вирок чоловікові, який напав на підлітка, повалив його на землю та побив. За це йому присудили штраф у 850 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Рішення суду

Обвинуваченим є житель Новоукраїнського району, одружений чоловік, який офіційно не працює. У нього є 11-річний син з інвалідністю та 14-річна донька.

Згідно з матералами справи, інцидент стався 3 травня цього року у селі Новомиколаївка. В той день обвинувачений побачив, що по дорозі йде підліток. Він знав, що між його дітьми та цим підлітком є конфлікт.

"Вирішив без присутності батьків останнього з`ясувати з ним стосунки щодо конфліктних ситуацій. Обвинувачений покликав неповнолітнього", — йдеться у вироку суду.

Коли хлопець підійшов до чоловіка, той схопив його за шию та повалив на землю. Вже лежачого хлопця дорослий чоловік вдарив ногою в обличчя, і ще декілька разів — у плече.

Судова медична експертиза визначила наслідки побиття як легкі тілесні ушкодження. Тож чоловка звинуватили за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу 850 гривень до одного року виправних робіт.

У суді чоловік свою провину визнав повністю. Суд визначив його каяття як обставину, яка пом’якшує покарання.

Отож, суд призначив чоловіку, який повалив на землю і побив підлітка, 850 гривень штрафу за кримінальний проступок.

"Суд вважає, що саме таке покарання, призначене судом обвинуваченому буде найбільш відповідати принципам та цілям призначення покарання і буде достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень", — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

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