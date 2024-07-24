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На Кіровоградщині чоловік через конфлікт дітей жорстоко побив підлітка — яке рішення виніс суд

24 липня 2024 18:08
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Кіровоградщині чоловік заплатить 850 гривень за побиття неповнолітнього — рішення суду
Чоловік б’є дитину. Фото: usionline.com
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У Новоукраїнці Кіровоградської області суд виніс вирок чоловікові, який напав на підлітка, повалив його на землю та побив. За це йому присудили штраф у 850 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Рішення суду

Обвинуваченим є житель Новоукраїнського району, одружений чоловік, який офіційно не працює. У нього є 11-річний син з інвалідністю та 14-річна донька.

Згідно з матералами справи, інцидент стався 3 травня цього року у селі Новомиколаївка. В той день обвинувачений побачив, що по дорозі йде підліток. Він знав, що між його дітьми та цим підлітком є конфлікт.

"Вирішив без присутності батьків останнього з`ясувати з ним стосунки щодо конфліктних ситуацій. Обвинувачений покликав неповнолітнього", — йдеться у вироку суду.

Коли хлопець підійшов до чоловіка, той схопив його за шию та повалив на землю. Вже лежачого хлопця дорослий чоловік вдарив ногою в обличчя, і ще декілька разів — у плече.

Судова медична експертиза визначила наслідки побиття як легкі тілесні ушкодження. Тож чоловка звинуватили за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу 850 гривень до одного року виправних робіт.

У суді чоловік свою провину визнав повністю. Суд визначив його каяття як обставину, яка пом’якшує покарання.

Отож, суд призначив чоловіку, який повалив на землю і побив підлітка, 850 гривень штрафу за кримінальний проступок.

"Суд вважає, що саме таке покарання, призначене судом обвинуваченому буде найбільш відповідати принципам та цілям призначення покарання і буде достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень", — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

Також ми писали про те, що Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін.

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