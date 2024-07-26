Мои родственники живут в Донбассе — суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся воевать

Заседание суда. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В Киеве военнообязанный мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и получил приговор суда. Свою вину он признал полностью и объяснил свою позицию.

Об этом пишет Главком со ссылкой на приговор суда, который опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материале суда говорится, что мужчина родом из Донецка. Он не имел права на отсрочку. В июне 2023 года был признан годным к военной службе.

Уже в сентябре того же года мужчине вручили боевую повестку и ему предстояло явиться на отправление в учебный центр. Однако он не прибыл в указанное время и дату и объяснил это тем, что должен ухаживать за пожилыми родителями в Донецкой области. А то, что его родственники живут в Донецкой области, будет мешать мужчине находиться в рядах ВСУ.

Решение суда

При принятии решения судья Оболонского райсуда Киева решил, что факт проживания отца и бабушки обвиняемого в Донецкой области, а его жены — на временно оккупированной территории, не является уважительной причиной уклонения от мобилизации.

Мужчина был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и ему было назначено максимальное наказание по статье — пять лет лишения свободы.

Ранее во Львовской области суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации. Обвиняемый объяснил свою позицию тем, что испытывает проблемы со здоровьем и "трех неофициальных детей". Мужчина признал свою вину и раскаялся.

А Дрогобычский горрайонный суд Львовщины приговорил жителя города Борислав, который отказался получать повестку и не пришел в ТЦК. За уклонение от призыва во время мобилизации военнообязанного посадили в тюрьму на три года.