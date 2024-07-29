У Черкасах п'яний начальник колонії влаштував стрілянину на СТО — ДБР

Оголошення підозри начальнику колонії на Черкащині. Фото: ДБР

На Черкащині слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику колонії, який погрожував зброєю працівнику СТО та влаштував стрілянину на станції. За даними правоохоронців, начальник "Старобабанівської виправної колонії" перебував у нетверезому стані.

Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 29 липня.

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Обставини стрілянини на СТО

За даними ДБР, 24 липня начальник колонії у нетверезому стані перебував у приміщенні СТО неподалік Умані Черкаської області.

"Посадовцю не сподобалися відповіді працівника станції й він почав погрожувати йому зброєю. Спочатку він дістав пістолет та приставив його до живота опонента, а потім навіть вистрілив у стіну", — йдеться в повідомленні.

Що загрожує начальнику колонії

Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Вирішується питання щодо взяття під варту підозрюваного.

На Черкащині ДБР оголосило підозру начальнику колонії. Фото: ДБР

Нагадаємо, на Одещині викрили начальника одного з військових підрозділів, який вимагав хабар у 9 000 доларів від підлеглого. За ці кошти він обіцяв надати документи, які б допомогли останньому звільнитись від служби. Наразі хабарник перебуває під вартою.

Також ми писали, що ДБР завершило досудове розслідування у справі двох військових, які сприяли втечі підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Обвинувальні акти передані до суду.

Раніше повідомлялося, що експосадовець Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України підозрюється у махінаціях із закупівлями. Через його діяльність держава зазнала збитків на понад мільйон гривень.