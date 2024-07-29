У Черкасах п'яний начальник колонії влаштував стрілянину на СТО — ДБР

ДБР повідомило про підозру начальнику черкаської колонії, який влаштував на СТО стрілянину
На Черкащині слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику колонії, який погрожував зброєю працівнику СТО та влаштував стрілянину на станції. За даними правоохоронців, начальник "Старобабанівської виправної колонії" перебував у нетверезому стані.
Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 29 липня.
Обставини стрілянини на СТО
За даними ДБР, 24 липня начальник колонії у нетверезому стані перебував у приміщенні СТО неподалік Умані Черкаської області.
"Посадовцю не сподобалися відповіді працівника станції й він почав погрожувати йому зброєю. Спочатку він дістав пістолет та приставив його до живота опонента, а потім навіть вистрілив у стіну", — йдеться в повідомленні.
Що загрожує начальнику колонії
Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Вирішується питання щодо взяття під варту підозрюваного.
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