В Черкассах пьяный начальник колонии устроил стрельбу на СТО — ГБР

ГБР сообщило о подозрении начальнику черкасской колонии, устроившему на СТО стрельбу
В Черкасской области следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику колонии, который угрожал оружием работнику СТО и устроил стрельбу на станции. По данным правоохранителей, начальник "Старобабановской исправительной колонии" находился в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 29 июля.
Обстоятельства стрельбы на СТО
По данным ГБР, 24 июля начальник колонии в нетрезвом состоянии находился в помещении СТО недалеко от Умани Черкасской области.
"Должностному лицу не понравились ответы работника станции и он начал угрожать ему оружием. Сначала он достал пистолет и приставил его к животу оппонента, а затем даже выстрелил в стену", — говорится в сообщении.
Что угрожает начальнику колонии
Начальнику колонии сообщили о подозрении в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Решается вопрос взятия под стражу подозреваемого.
Напомним, в Одесской области разоблачили начальника одного из военных подразделений, требовавшего взятку в 9 000 долларов от подчиненного. За эти средства он обещал предоставить документы, которые помогли бы последнему освободиться от службы. В настоящее время взяточник находится под стражей.
Также мы писали, что ГБР завершило досудебное расследование по делу двух военных, способствовавших бегству подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области. Обвинительные акты переданы в суд.
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