В Черкассах пьяный начальник колонии устроил стрельбу на СТО — ГБР

Объявление подозрения начальнику колонии в Черкасской области. Фото: ГБР

В Черкасской области следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику колонии, который угрожал оружием работнику СТО и устроил стрельбу на станции. По данным правоохранителей, начальник "Старобабановской исправительной колонии" находился в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 29 июля.

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Обстоятельства стрельбы на СТО

По данным ГБР, 24 июля начальник колонии в нетрезвом состоянии находился в помещении СТО недалеко от Умани Черкасской области.

"Должностному лицу не понравились ответы работника станции и он начал угрожать ему оружием. Сначала он достал пистолет и приставил его к животу оппонента, а затем даже выстрелил в стену", — говорится в сообщении.

Что угрожает начальнику колонии

Начальнику колонии сообщили о подозрении в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Решается вопрос взятия под стражу подозреваемого.

В Черкасской области ГБР объявило подозрение начальнику колонии. Фото: ГБР

Напомним, в Одесской области разоблачили начальника одного из военных подразделений, требовавшего взятку в 9 000 долларов от подчиненного. За эти средства он обещал предоставить документы, которые помогли бы последнему освободиться от службы. В настоящее время взяточник находится под стражей.

Также мы писали, что ГБР завершило досудебное расследование по делу двух военных, способствовавших бегству подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области. Обвинительные акты переданы в суд.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины подозревается в махинациях с закупками. Из-за его деятельности государство понесло убытки более чем на миллион гривен.