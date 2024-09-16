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ДБР завершило розслідування у справі Деркача та Дубінського — що відомо

16 вересня 2024 15:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
ДБР завершило розслідування щодо Деркача, Дубінського та Кулика — що відомо
Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: facebook.com/alexandrdubinskyi
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до якої входили народні депутати та колишній прокурор. Вони працювали за вказівками російських спецслужб.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок, 16 вересня.

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За даними джерел "РБК-Україна", йдеться про:

  • народного депутата Олександра Дубінського;
  • колишнього народного депутата Андрія Деркача;
  • колишнього прокурора Костянтина Кулика.

У листопаді 2023 року ДБР разом із СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них та експрокурор. 

Встановлено, що за наказом російських спецслужб ці особи організували заходи для дискредитації України на міжнародній арені, що мало на меті погіршення дипломатичних відносин із США та ускладнення вступу України до ЄС і НАТО. 

Чинний народний депутат, який займався інформаційно-підривною діяльністю на користь Росії, наразі перебуває під вартою. Його колега, що втратив депутатський мандат, також отримав підозру в участі в злочинній організації.

Відомо, що вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів.

Слідство виявило, що це була ретельно спланована спецоперація російських спецслужб, спрямована на дискредитацію українсько-американських відносин та уповільнення інтеграційних процесів України до ЄС і НАТО.

До реалізації цієї операції причетний і колишній прокурор, який публічно намагався "обґрунтувати" фейки з правового погляду.

"Встановлено, що діяли вони за чіткими вказівками російських спецслужб. Депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником начальника головного управління генерального штабу збройних сил РФ Володимиром Алєксєєвим та його помічником Олексієм Савіним. Організація мала чітку ієрархічну структуру та мала детальний розподіл обов’язків. Фінансували проєкт російські спецслужби, гроші передавались в Україну через помічника колишнього нардепа. За попередніми оцінками, російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів США. Але й самі нардепи неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами", — йдеться у повідомленні.

Підозри фігурантам

У 2022 році колишній депутат отримав підозру від НАБУ у державній зраді. У вересні 2024 року він став сенатором у російській Раді Федерацій від Астраханської області.

У листопаді минулого року йому та його помічнику було висунуто підозру в участі в злочинній організації. 

Під час слідства були вивчені документи, що підтверджують його поїздки до Москви та Санкт-Петербурга.

Відомо, що він, ймовірно, відвідував Росію і в жовтні 2019 року, перед скандальною пресконференцією. За задумом російських кураторів, він мав виступати як професійний "медіакілер", формуючи необхідні акценти для західної аудиторії.

Нерухомість в Іспанії за російські гроші

ДБР в рамках кримінального провадження перевіряє факт придбання родиною чинного нардепа нерухомості в Іспанії за російські кошти. Зокрема, розглядається купівля двох квартир у Барселоні за 288 тисяч та 100 тисяч євро, які були придбані цивільною дружиною нардепа та його матір'ю. Відомо, що єдиним джерелом доходів матері нардепа протягом усіх цих років була українська пенсія.

Основні кошти на покупку квартир надійшли на банківські рахунки жінок з Росії. Гроші переказали дві громадянки РФ, ймовірно, пов'язані з російськими спецслужбами, одна з яких навіть працювала в адміністрації Путіна.

У чому звинувачують зловмисників

Чинний та колишній народні депутати, колишній прокурор обвинувачуються у державній зраді в складі злочинної організації.

Перший заступник начальника головного управління генерального штабу ЗС РФ та його помічник — у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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