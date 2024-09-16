ГБР завершило расследование в отношении Деркача, Дубинского и Кулика — что известно

Народный депутат Александр Дубинский. Фото: facebook.com/alexandrdubinskyi

Государственное бюро расследований завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, в которую входили народные депутаты и бывший прокурор. Они работали по указаниям российских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в понедельник, 16 сентября.

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По данным источников "РБК-Украина", речь идет о:

народном депутате Александре Дубинском;

бывшем народном депутате Андрее Деркаче;

бывшем прокуроре Константине Кулике.

В ноябре 2023 года ГБР вместе с СБУ разоблачили преступную организацию, в состав которой входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них и экс-прокурор.

Установлено, что по приказу российских спецслужб эти лица организовали мероприятия для дискредитации Украины на международной арене, что имело целью ухудшение дипломатических отношений с США и осложнение вступления Украины в ЕС и НАТО.

Действующий народный депутат, занимавшийся информационно-подрывной деятельностью в пользу России, находится под стражей. Его коллега, потерявший депутатский мандат, также получил подозрение в участии в преступной организации.

Известно, что они организовывали различные медиамероприятия, где распространяли фейки об украинских властях и ее западных партнерах.

Следствие установило, что это была тщательно спланированная спецоперация российских спецслужб, направленная на дискредитацию украинско-американских отношений и замедление интеграционных процессов Украины в ЕС и НАТО.

К реализации этой операции причастен и бывший прокурор, публично пытавшийся "обосновать" фейки с правовой точки зрения.

"Установлено, что действовали они по четким указаниям российских спецслужб. Депутаты вошли в преступную организацию, созданную первым заместителем начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ Владимиром Алексеевым и его помощником Алексеем Савиным. Организация имела четкую иерархическую структуру и имела детальное распределение обязанностей. Финансировали проект российские спецслужбы, деньги передавались в Украину через помощника бывшего нардепа. По предварительным оценкам, российские спецслужбы потратили на эту организацию не менее 10 млн долларов США. Но и сами нардепы неоднократно ездили в Россию на встречи со своими кураторами", — говорится в сообщении.

Подозрения фигурантам

В 2022 году бывший депутат получил подозрение от НАБУ в государственной измене. В сентябре 2024 года он стал сенатором в российском Совете Федераций от Астраханской области.

В ноябре прошлого года ему и его помощнику было выдвинуто подозрение в участии в преступной организации.

В ходе следствия были изучены документы, подтверждающие его поездки в Москву и Санкт-Петербург.

Известно, что он, вероятно, посещал Россию и в октябре 2019 года, перед скандальной пресс-конференцией. По замыслу российских кураторов, он должен был выступать как профессиональный "медиакиллер", формируя необходимые акценты для западной аудитории.

Недвижимость в Испании за российские деньги

ГБР в рамках уголовного производства проверяет факт приобретения семьей действующего нардепа недвижимости в Испании за российские средства. В частности, рассматривается покупка двух квартир в Барселоне за 288 тысяч и 100 тысяч евро, которые были приобретены гражданской женой нардепа и его матерью. Известно, что единственным источником доходов матери нардепа в течение всех этих лет была украинская пенсия.

Основные средства на покупку квартир поступили на банковские счета женщин из России. Деньги перевели две гражданки РФ, вероятно, связанные с российскими спецслужбами, одна из которых даже работала в администрации Путина.

В чем обвиняют злоумышленников

Действующий и бывший народные депутаты, бывший прокурор обвиняются в государственной измене в составе преступной организации.

Первый заместитель начальника главного управления генерального штаба ВС РФ и его помощник — в создании преступной организации и в понуждении к государственной измене.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.