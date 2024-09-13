Колишньому нардепу повідомили про підозру за несплату податків на 71 млн гривень

Слідчі дії. Фото: Офіс Генерального прокурора

Колишнього народного депутата України І, ІІІ-VII скликань підозрюють в ухиленні від сплати податків. Йдеться про суму понад 71 мільйон гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 13 вересня.

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Нардеп не сплатив понад 71 млн грн податків

Слідство встановило, що колишній народний депутат створив за кордоном мережу компаній, які оформив на себе, родичів та наближених до його кола осіб всупереч законодавству. Він був фактичним керівником цих компаній, які отримували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження. Потім ці кошти перераховували на рахунки народного обранця, а далі він використовував їх на власний розсуд, розміщуючи їх на депозит.

Впродовж семи років, з 2011 по 2018 рік підозрюваний заробив сумарно 387,6 млн гривень, які мали б підлягати оподаткуванню. Проте екснардеп приховав свої доходи та не відобразив їх у податковій звітності, тож не сплатив до держбюджету податки на доходи фізичних осіб та військовий збір.

"За результатами проведених судово-економічних експертиз встановлено ухилення підозрюваним від сплати податків на загальну суму 71,4 млн грн", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Йдеться про Володимира Макеєнка

В УНН з посиланням на власні джерела заявили, що хоч і ДБР не назвало ім'я та прізвища підозрюваного, йдеться про Володимира Макеєнка.

Володимир Макеєнко. Фото: Інтерфакс

Володимир Макеєнко був народним депутатом України I, III-VII скликань, а також обіймав посаду заступника голови фракції Партії регіонів й очільника КДМА. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" — пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.