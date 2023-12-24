Де подивитися різдвяні богослужіння — перелік трансляцій
У Святвечір Різдва за новоюліанським календарем українці зможуть долучитися онлайн до богослужінь українських церков. Транслюватимуться служби Православної церкви України, української греко-католицької та Римсько-католицької церков.
Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.
Де дивитися різдвяні богослужіння в Україні
Як повідомляється, мовник транслюватиме як нічні, так і ранкові богослужіння українських релігійних конфесій. Сьогодні відбудеться трансляція Нічної Різдвяної Меси у Ватикані, яку проведе Папа Римський Франциск. А завтра українці зможуть спостерігати наживо Різдвяне привітання та Апостольське благословення для всього світу з римської площі Святого Петра.
Таким чином, перелік трансляцій у Святвечір 24 грудня має наступний вигляд:
- 19:45 — Велике повечір'я з Литією Української греко-католицької церкви у Навечір'я Різдва Христового у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
- 21:15 — Нічна Різдвяна Меса Римсько-католицької церкви в Україні у столичному храмі Святого Олександра.
- 22:45 — Нічна Різдвяна Меса під проводом Папи Римського Франциска у базиліці Святого Петра у Ватикані.
А завтрашній перелік трансляцій 25 грудня виглядає так:
- 09:00 — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа Православної церкви України у Софійському соборі.
- 12:00 — Різдвяна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні у храмі святого Олександра в Києві.
- 13:30 — Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима й цілого світу Urbi et Orbi Папи Римського Франциска з площі Святого Петра в Римі.
Додамо, що завтра, о 07:00 ранку також буде транслюватися Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.
Відзначимо, що цьогоріч українські православні християни вперше офіційно святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня за старим стилем.
Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Голова держави звернувся до українців з Києво-Печерської лаври.
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