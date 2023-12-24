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Де подивитися різдвяні богослужіння — перелік трансляцій

24 грудня 2023 19:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Де подивитися різдвяні богослужіння — перелік трансляцій
Митрополит Єпіфаній проводить богослужіння. Ілюстративне фото: orthodoxtimes.com
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Святвечір Різдва за новоюліанським календарем українці зможуть долучитися онлайн до богослужінь українських церков. Транслюватимуться служби Православної церкви України, української греко-католицької та Римсько-католицької церков.

Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.

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Як повідомляється, мовник транслюватиме як нічні, так і ранкові богослужіння українських релігійних конфесій. Сьогодні відбудеться трансляція Нічної Різдвяної Меси у Ватикані, яку проведе Папа Римський Франциск. А завтра українці зможуть спостерігати наживо Різдвяне привітання та Апостольське благословення для всього світу з римської площі Святого Петра.

Таким чином, перелік трансляцій у Святвечір 24 грудня має наступний вигляд:

  • 19:45 — Велике повечір'я з Литією Української греко-католицької церкви у Навечір'я Різдва Христового у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. 
  • 21:15 — Нічна Різдвяна Меса Римсько-католицької церкви в Україні у столичному храмі Святого Олександра.
  • 22:45 — Нічна Різдвяна Меса під проводом Папи Римського Франциска у базиліці Святого Петра у Ватикані.

А завтрашній перелік трансляцій 25 грудня виглядає так:

  • 09:00 — Різдво Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа Православної церкви України у Софійському соборі.
  • 12:00 — Різдвяна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні у храмі святого Олександра в Києві. 
  • 13:30 — Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима й цілого світу Urbi et Orbi Папи Римського Франциска з площі Святого Петра в Римі. 

Додамо, що завтра, о 07:00 ранку також буде транслюватися Різдвяна утреня та Архиєрейська Божественна Літургія УГКЦ з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Відзначимо, що цьогоріч українські православні християни вперше офіційно святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня за старим стилем.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Голова держави звернувся до українців з Києво-Печерської лаври. 

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