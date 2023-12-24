Где посмотреть рождественские богослужения — список трансляций
В рождественский сочельник по новоюлианскому календарю украинцы смогут присоединиться онлайн к богослужениям украинских церквей. Будут транслироваться службы Православной церкви Украины, украинской греко-католической и Римско-католической церквей.
Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення.
Где смотреть рождественские богослужения в Украине
Как сообщается, вещатель будет транслировать как ночные, так и утренние богослужения украинских религиозных конфессий. Сегодня состоится трансляция Ночной Рождественской Мессы в Ватикане, которую проведет Папа Римский Франциск. А завтра украинцы смогут наблюдать вживую Рождественское поздравление и Апостольское благословение для всего мира с римской площади Святого Петра.
Таким образом, список трансляций в сочельник 24 декабря выглядит так:
- 19:45 — Великий вечер с Литией Украинской греко-католической церкви в Вечере Рождества Христова в Патриаршем соборе Воскресения Христова.
- 21:15 — Ночная Рождественская Месса Римско-католической церкви в Украине в столичном храме Святого Александра.
- 22:45 — Ночная Рождественская Месса под предводительством Папы Римского Франциска в базилике Святого Петра в Ватикане.
А завтрашний список трансляций 25 декабря выглядит так:
- 09:00 — Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Православной церкви Украины в Софийском соборе.
- 12:00 — Рождественская Святая Месса Римско-католической церкви в Украине в храме святого Александра в Киеве.
- 13:30 — Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и всего мира Urbi et Orbi Папы Римского Франциска с площади Святого Петра в Риме.
Добавим, что завтра, в 07:00 утра будет транслироваться Рождественская заутреня и Архиерейская Божественная Литургия УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.
Отметим, что в этом году украинские православные христиане впервые будут официально праздновать Рождество Христово 25 декабря, а не 7 января, по старому стилю.
Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава государства обратился к украинцам из Киево-Печерской лавры.
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