Где посмотреть рождественские богослужения — список трансляций

Митрополит Епифаний проводит богослужение. Иллюстративное фото: orthodoxtimes.com

В рождественский сочельник по новоюлианскому календарю украинцы смогут присоединиться онлайн к богослужениям украинских церквей. Будут транслироваться службы Православной церкви Украины, украинской греко-католической и Римско-католической церквей.

Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення.

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Как сообщается, вещатель будет транслировать как ночные, так и утренние богослужения украинских религиозных конфессий. Сегодня состоится трансляция Ночной Рождественской Мессы в Ватикане, которую проведет Папа Римский Франциск. А завтра украинцы смогут наблюдать вживую Рождественское поздравление и Апостольское благословение для всего мира с римской площади Святого Петра.

Таким образом, список трансляций в сочельник 24 декабря выглядит так:

19:45 — Великий вечер с Литией Украинской греко-католической церкви в Вечере Рождества Христова в Патриаршем соборе Воскресения Христова.

Великий вечер с Литией Украинской греко-католической церкви в Вечере Рождества Христова в Патриаршем соборе Воскресения Христова. 21:15 — Ночная Рождественская Месса Римско-католической церкви в Украине в столичном храме Святого Александра.

Ночная Рождественская Месса Римско-католической церкви в Украине в столичном храме Святого Александра. 22:45 — Ночная Рождественская Месса под предводительством Папы Римского Франциска в базилике Святого Петра в Ватикане.

А завтрашний список трансляций 25 декабря выглядит так:

09:00 — Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Православной церкви Украины в Софийском соборе.

Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Православной церкви Украины в Софийском соборе. 12:00 — Рождественская Святая Месса Римско-католической церкви в Украине в храме святого Александра в Киеве.

Рождественская Святая Месса Римско-католической церкви в Украине в храме святого Александра в Киеве. 13:30 — Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и всего мира Urbi et Orbi Папы Римского Франциска с площади Святого Петра в Риме.

Добавим, что завтра, в 07:00 утра будет транслироваться Рождественская заутреня и Архиерейская Божественная Литургия УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Отметим, что в этом году украинские православные христиане впервые будут официально праздновать Рождество Христово 25 декабря, а не 7 января, по старому стилю.

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава государства обратился к украинцам из Киево-Печерской лавры.