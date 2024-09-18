Демографическая ситуация в Украине — как уменьшить сокращение населения

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Фото: Новини.LIVE

Депопуляция в Украине неизбежна, для того чтобы исправлять ситуацию, необходимо привлекать иностранную рабочую силу. Кроме того, в стране нужно создать условия жизни, которые будут привлекательны для специалистов из европейских государств.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в комментарии Новини.LIVE.

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Либанова рассказала, что в стране слишком мало молодежи и многие люди постарше, что приведет к неизбежному сокращению населения, даже при благоприятных миграционных условиях.

"Мы ожидаем экономический бум после победы и, соответственно, потребуется рабочая сила. Строительство не только экономическое, но и все остальное требует рабочей силы. Рабочей силы будет дефицит. Дефицит надо преодолевать. Одним повышением производительности труда этого сделать не удастся и поэтому мы осознаем, что придется приглашать иностранную рабочую силу", — говорится в сообщении.

Кроме того, она подчеркнула, что важно создать такие условия жизни, которые будут привлекательны не только для мигрантов из менее развитых стран, но и для специалистов из европейских государств.