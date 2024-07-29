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День воїнів Сил спеціальних операцій — Зеленський показав кадри роботи спецпризначенців

29 липня 2024 09:45
Галина Шподарева - редактор
Президент Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ — відео
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Спецпризначенці виконують найважливіші завдання на найгарячіших ділянках фронту — Президент показав кадри роботи українських захисників. 

Відеопривітання Володимир Зеленський опублікував у Facebook у понеділок, 29 липня. 

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Як написав Президент у привітанні з Днем Сил спеціальних операцій, воїни-спецпризначенці виконують найважливіші завдання на найгарячіших ділянках фронту та завжди показують результати, які зміцнюють Україну. 

"Про роботу воїнів Сил спеціальних операцій зараз не можемо багато говорити, але це завжди результати, які зміцнюють Україну та послаблюють російських окупантів. Дякую всім, хто захищає нашу державу та наближає перемогу", — написав Зеленський.

День воїнів Сил спеціальних операцій — Зеленський показав кадри роботи спецпризначенців - фото 1
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, з професійним святом привітав бійців ССО ЗСУ й Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський: головком подякував кожному військовослужбовцю за службу, стійкість, мужність і за кожного знищеного окупанта. 

Також Новини.LIVE підготували привітання з Днем Сил спецоперацій ЗСУ. Бійці ССО виконують найнебезпечнішу та найважчу роботу —  займаються розвідкою, організовують диверсії в тилу супротивника, керують партизанами, здійснюють військову підтримку щодо виконання спецзавдань. 

Раніше ми писали, що в Україні 23 червня відзначили день створення спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України. Голова СБУ Василь Малюк привітав військових із професійним святом.

Володимир Зеленський війна ЗСУ військові дії війна в Україні

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