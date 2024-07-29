Президент Зеленский поздравил бойцов Сил специальных операций ВСУ

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Спецназовцы выполняют важнейшие задачи на самых горячих участках фронта — Президент показал кадры работы украинских защитников.

Видео-поздравление Владимир Зеленский опубликовал в Facebook в понедельник, 29 июля.

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Как написал Президент в поздравлении с Днем Сил специальных операций, воины-спецназовцы выполняют важнейшие задачи на самых горячих участках фронта и всегда показывают результаты, укрепляющие Украину.

"О работе воинов Сил специальных операций сейчас не можем много говорить, но это всегда результаты, которые укрепляют Украину и ослабляют российских оккупантов. Благодарю всех, кто защищает наше государство и приближает победу", — написал Зеленский.

Публикация Владимира Зеленского. фото: скриншот

Напомним, с профессиональным праздником поздравил бойцов ССО ВСУ и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский: главком поблагодарил каждого военнослужащего за службу, стойкость, мужество и за каждого уничтоженного оккупанта.

Также Новини.LIVE подготовили поздравление с Днем Сил спецопераций ВСУ. Бойцы ССО выполняют самую опасную и тяжелую работу — занимаются разведкой, организуют диверсии в тылу противника, руководят партизанами, осуществляют военную поддержку выполнения спецзадач.

Ранее мы писали, что в Украине 23 июня отметили день создания спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины. Глава СБУ Василий Малюк поздравил военных с профессиональным праздником.