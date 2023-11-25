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Депутат Данілов складає мандат — стала відома дата голосування

25 листопада 2023 21:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Депутат Данілов складає мандат — стала відома дата голосування
Депутат Віталій Данілов. Фото: my.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Депутат Віталій Данілов від партії "Батьківщина" складає мандат. Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня цього року. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Данілов складає мандат

Віталій Данілов складає мандат. За інформацією Железняка, депутат пройшов по загальному округу. Відповідно замість нього зайде наступний депутат у списку.

"Повідомляю про свій вихід з депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання та складання депутатських повноважень", — зазначено у заяві Данілова. 

Заява Віталія Данілова
Заява Віталія Данілова. Фото: Ярослав Железняк

Железняк додав, що голосування за підтримку складання мандату відбудеться 8 грудня 2023 року. 

Повідомлення Железняка
Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот допису Железняка

Нагадаємо, Віталій Данілов потрапив у Верховну Раду в 2007 році від "Батьківщини". З того часу працював у комітетах Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

З 2019 року був членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час виборів був консультантом ТОВ "Інвестор-Атіка", керівником Харківської обласної організації "Батьківщини" і членом політради партії.

Зазначимо, що 22 листопада Данілов вийшов з фракції "Батьківщина". 

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