Депутат Данілов складає мандат — стала відома дата голосування

Депутат Віталій Данілов. Фото: my.ua

Депутат Віталій Данілов від партії "Батьківщина" складає мандат. Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня цього року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Данілов складає мандат

Віталій Данілов складає мандат. За інформацією Железняка, депутат пройшов по загальному округу. Відповідно замість нього зайде наступний депутат у списку.

"Повідомляю про свій вихід з депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання та складання депутатських повноважень", — зазначено у заяві Данілова.

Заява Віталія Данілова. Фото: Ярослав Железняк

Железняк додав, що голосування за підтримку складання мандату відбудеться 8 грудня 2023 року.

Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот допису Железняка

Нагадаємо, Віталій Данілов потрапив у Верховну Раду в 2007 році від "Батьківщини". З того часу працював у комітетах Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

З 2019 року був членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час виборів був консультантом ТОВ "Інвестор-Атіка", керівником Харківської обласної організації "Батьківщини" і членом політради партії.

Зазначимо, що 22 листопада Данілов вийшов з фракції "Батьківщина".