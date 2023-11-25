Депутат Данілов складає мандат — стала відома дата голосування
Депутат Віталій Данілов від партії "Батьківщина" складає мандат. Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня цього року.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Данілов складає мандат
Віталій Данілов складає мандат. За інформацією Железняка, депутат пройшов по загальному округу. Відповідно замість нього зайде наступний депутат у списку.
"Повідомляю про свій вихід з депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання та складання депутатських повноважень", — зазначено у заяві Данілова.
Железняк додав, що голосування за підтримку складання мандату відбудеться 8 грудня 2023 року.
Нагадаємо, Віталій Данілов потрапив у Верховну Раду в 2007 році від "Батьківщини". З того часу працював у комітетах Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
З 2019 року був членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час виборів був консультантом ТОВ "Інвестор-Атіка", керівником Харківської обласної організації "Батьківщини" і членом політради партії.
Зазначимо, що 22 листопада Данілов вийшов з фракції "Батьківщина".
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