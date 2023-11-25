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Депутат Данилов складывает мандат — стала известна дата голосования

25 ноября 2023 21:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Депутат Данилов складывает мандат — стала известна дата голосования
Депутат Виталий Данилов. Фото: my.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Депутат Виталий Данилов от партии "Батькивщина" складывает мандат. Голосование за поддержку складывания мандата состоится 8 декабря этого года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Данилов складывает мандат

Виталий Данилов складывает мандат. По информации Железняка, депутат прошел по общему округу. Соответственно, вместо него зайдет следующий депутат по списку.

"Сообщаю о своем выходе из депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Украины девятого созыва и складывания депутатских полномочий", — говорится в заявлении Данилова.

Заявление Виталия Данилова
Заявление Виталия Данилова. Фото: Ярослав Железняк

Железняк добавил, что голосование за поддержку складывания мандата будет 8 декабря 2023 года.

Сообщение Железняка
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот поста Железняка

Напомним, Виталий Данилов попал в Верховную Раду в 2007 году от "Батькивщины". С тех пор работал в комитетах Совета по семье, молодежной политике, спорту и туризму и по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

С 2019 года был членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Во время выборов был консультантом ООО "Инвестор-Атика", руководителем Харьковской областной организации "Батькивщины" и членом политсовета партии.

Отметим, что 22 ноября Данилов вышел из фракции "Батькивщина".

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