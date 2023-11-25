Депутат Данилов складывает мандат — стала известна дата голосования
Депутат Виталий Данилов от партии "Батькивщина" складывает мандат. Голосование за поддержку складывания мандата состоится 8 декабря этого года.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Данилов складывает мандат
Виталий Данилов складывает мандат. По информации Железняка, депутат прошел по общему округу. Соответственно, вместо него зайдет следующий депутат по списку.
"Сообщаю о своем выходе из депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Украины девятого созыва и складывания депутатских полномочий", — говорится в заявлении Данилова.
Железняк добавил, что голосование за поддержку складывания мандата будет 8 декабря 2023 года.
Напомним, Виталий Данилов попал в Верховную Раду в 2007 году от "Батькивщины". С тех пор работал в комитетах Совета по семье, молодежной политике, спорту и туризму и по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
С 2019 года был членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Во время выборов был консультантом ООО "Инвестор-Атика", руководителем Харьковской областной организации "Батькивщины" и членом политсовета партии.
Отметим, что 22 ноября Данилов вышел из фракции "Батькивщина".
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