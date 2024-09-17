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Депутати хочуть обкласти банки податком у 50% — проте тут є важливий нюанс

17 вересня 2024 05:04
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Банки, що займаються продажем цінних паперів НБУ платитимуть податок у 50%
Чоловік біля банкомата. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Верховна Рада, а саме відповідний фінансовий комітет, розглядають можливість запровадити черговий податок для українських банків у розмірі 50%. Цей податок буде стосуватись банків, що заробляють "на повітрі". 

Про це в інтерв'ю Вечір.LIVE заявила нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко.

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За її словами, у пошуках додаткових надходжень до українського бюджету розглядалось багато галузей, для ких додаткові податки не будуть критичними. Було прийнято рішення обкласти додатковим податком банки, що заробляють на цінних паперах. 

"Такі банки роблять гроші "з повітря". Вони купують цінні папери у Нацбанку, а потім цьому ж Нацбанку продають їх з націнкою. Таким чином жодної користі для економіки України від таких операцій немає", — заявила Янченко.

Депутатка зазначила, що спочатку такі банки "стали на дибки", але після довгих консультацій 50% податку визнали оптимальним та справедливим і такий податок буде запроваджений. 

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