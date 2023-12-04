Депутаты СН обсудят поведение Безуглой, но из фракции пока не исключат

Нардеп Марьяна Безуглая. Иллюстративное фото: УНИАН

Депутаты политфракции "Слуга народа" во время заседания в конце этой недели проанализируют одиозные заявления Марьяны Безуглой по поводу отставки действующего военного командования ВСУ во главе с Валерием Залужным. Однако общего решения об исключении из партии скандальной политики пока не существует.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення" со ссылкой на два источника в партии на условиях анонимности.

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Мнение "Слуги народа" о заявлениях Безуглой

"Все тихо сидят, решения об исключении нет. Это очень плохо. У нас много людей. Если этого не произойдет, если его не исключат из политсовета партии, из членов партии, и вообще не будет решения фракции, то у нас многие сами понаписывают заявления. Эта история бросает тень на всех. Недопустимо то, что Безуглая сейчас раскалывает общество", — заявил один из источников.

По мнению другого источника, вероятное написание заявлений других членов партии о выходе — это преувеличение.

"У нас будет заседание фракции в ближайшее время об этом. Не насчет Марьяны Безуглой, а вообще по вопросу, который она подняла. Там будем что-то решать, пока ничего нет", — говорит источник.

В то же время, во фракции согласны с тем, что возникли "достаточно глубокие проблемы", но это не должно быть предметом для публичных дискуссий.

"Это надо решать внутри силового блока, хотя бы в профильном комитете Верховной Рады. Непонятно, почему она решила это сделать, однако эти проблемы нужно решать среди тех людей, которые имеют полномочия их решать", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее часть депутатов СН захотела исключить Безуглую из фракции после ее скандальных заявлений. А не так давно одиозный политик устроила "кастинг" на должность Главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.