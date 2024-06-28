На території Росії замайорів український прапор в День Конституції 28 червня

Встановлення прапору України. Фото: скриншот з відео

Захисники 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України встановили Державний Прапор в одному з населених пунктів Росії. Зробити це воїнам вдалося за допомогою безпілотника.

Про це повідомила пресслужба ДШВ у Telegram у п'ятницю, 28 червня.

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"Єгері-десантники встановили Державний Прапор України в одному з населених пунктів Росії", — йдеться у повідомленні.

Так, воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ змогли зробити це за допомогою дрона. Так захисники привітали українців з Днем Конституції.

Скриншот допису ДШВ

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції.

Також ми писали, що український лідер з нагоди Дня Конституції вручив державні нагороди воїнам, рідним військових та представникам різних професій.