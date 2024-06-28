День Конституції України - Зеленський вручив держнагороди українцям

Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду військовому. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 червня, вручив державні нагороди окремим громадянами. Йдеться про воїнів, рідних військових та представників різних професій.

Про це пресслужба президента повідомила у Telegram.

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"Відзначив державними нагородами з нагоди Дня Конституції України наших воїнів, рідних наших воїнів, представників різних професій", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що українці захищають і захистять свою державу — ми обовʼязково виженемо окупанта з нашої землі й забезпечимо гарантіями право на життя для українських дітей.

Він зауважив, що все це не подарунок, а заслуга — саме таких людей, які реально захищають нашу державу та незалежність своєю рішучістю, своїми діями та своїм життям.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Україна активно готується до липневого саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні.

Також ми писали, що сьогодні український лідер привітав громадян з Днем Конституції.