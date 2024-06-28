День Конституції України - Зеленський вручив держнагороди українцям

Зеленський вручив державні нагороди військовим та рідним загиблих воїнів
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 червня, вручив державні нагороди окремим громадянами. Йдеться про воїнів, рідних військових та представників різних професій.
Про це пресслужба президента повідомила у Telegram.
Зеленський нагородив державними відзнаками військових
"Відзначив державними нагородами з нагоди Дня Конституції України наших воїнів, рідних наших воїнів, представників різних професій", — йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що українці захищають і захистять свою державу — ми обовʼязково виженемо окупанта з нашої землі й забезпечимо гарантіями право на життя для українських дітей.
Він зауважив, що все це не подарунок, а заслуга — саме таких людей, які реально захищають нашу державу та незалежність своєю рішучістю, своїми діями та своїм життям.
Раніше Зеленський заявив, що Україна активно готується до липневого саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні.
Також ми писали, що сьогодні український лідер привітав громадян з Днем Конституції.
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