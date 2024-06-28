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Зеленський вручив державні нагороди військовим та рідним загиблих воїнів

28 червня 2024 19:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
День Конституції України - Зеленський вручив держнагороди українцям
Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду військовому. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 червня, вручив державні нагороди окремим громадянами. Йдеться про воїнів, рідних військових та представників різних професій.

Про це пресслужба президента повідомила у Telegram.

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"Відзначив державними нагородами з нагоди Дня Конституції України наших воїнів, рідних наших воїнів, представників різних професій", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що українці захищають і захистять свою державу — ми обовʼязково виженемо окупанта з нашої землі й забезпечимо гарантіями право на життя для українських дітей.

Він зауважив, що все це не подарунок, а заслуга — саме таких людей, які реально захищають нашу державу та незалежність своєю рішучістю, своїми діями та своїм життям. 

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Україна активно готується до липневого саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні

Також ми писали, що сьогодні український лідер привітав громадян з Днем Конституції

Володимир Зеленський
ЗСУ
День Конституції
нагорода
військові
війна в Україні
воїни

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