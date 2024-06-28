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Десантники с помощью дрона установили украинский флаг в одном из населенных пунктов России

28 июня 2024 19:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На территории России развевался украинский флаг в День Конституции 28 июня
Установка флага Украины. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Защитники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины установили Государственной Флаг в одном из населенных пунктов России. Сделать это воинам удалось при помощи беспилотника.

Об этом сообщила пресс-служба ДШВ в Telegram в пятницу, 28 июня.

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"Егеря-десантники установили Государственный Флаг Украины в одном из населенных пунктов России", — говорится в сообщении.

Так, воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ смогли сделать это с помощью дрона. Таким образом защитники поздравили украинцев с Днем Конституции.

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Скриншот поста ДШВ

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции.

Также мы писали, что украинский лидер по случаю Дня Конституции вручил государственные награды воинам, родным военных и представителям разных профессий.

ВСУ
беспилотники
День Конституции
дроны
война в Украине
десант
флаг Украины

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