На территории России развевался украинский флаг в День Конституции 28 июня

Десантники с помощью дрона установили украинский флаг в одном из населенных пунктов России
Защитники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины установили Государственной Флаг в одном из населенных пунктов России. Сделать это воинам удалось при помощи беспилотника.
Об этом сообщила пресс-служба ДШВ в Telegram в пятницу, 28 июня.
Установка флага Украины на территории России
"Егеря-десантники установили Государственный Флаг Украины в одном из населенных пунктов России", — говорится в сообщении.
Так, воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ смогли сделать это с помощью дрона. Таким образом защитники поздравили украинцев с Днем Конституции.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции.
Также мы писали, что украинский лидер по случаю Дня Конституции вручил государственные награды воинам, родным военных и представителям разных профессий.
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