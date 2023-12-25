Дякую за світле Різдво — ключове з вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський подякував оборонцям України за "світле Різдво". Таким чином голова держави подякував тим, хто "і в Різдво, і в будні дбає про захист нашої держави".

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

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Першочергово голова держави звернув увагу на влучну роботу сил ППО проти російської присутності в повітряному просторі України в Святвечір.

"Наші воїни збили не лише майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки". Всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків. Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей. Можливостей у переговорах із партнерами. Можливостей у зміцненні нашого повітряного щита. Можливостей у захисті нашого дому від російських терористів. Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", — не ховає емоцій Зеленський.

Висловив голова держави також подяку як рятувальникам ДСНС, так і працівникам Нацполіції. Окрему увагу приділив енергетикам, подякувавши їм за "світле Різдво".

"І, звичайно, сьогодні буде правильно подякувати кожному працівнику, кожній працівниці української енергетики. Усім тим, хто на роботі зараз. Усім тим, хто працював увесь рік, щоб блекаутів не було і щоб усюди в Україні був зв’язок, світло було, тепло було – усе те, без чого нормальне життя просто неможливе", — сказав Володимир Зеленський, та побажав українцям, щоб світлий час цього Різдва зробив світлішим увесь наступний рік.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Голова держави звернувся до українців з Києво-Печерської лаври.

Також до різдвяних привітань долучилися міністр оборони України Рустем Умєров та голова ГУР Кирило Буданов.

А разом з тим вчора на Софійській площі в столиці українські прикордонники просто неба заспівали "Щедрика".