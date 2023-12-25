Спасибо за светлое Рождество — ключевое из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников Украины за "светлое Рождество". Таким образом глава государства поблагодарил тех, кто "и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства".

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

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В первую очередь глава государства обратил внимание на точную работу сил ПВО против российского присутствия в воздушном пространстве Украины в рождественский сочельник.

"Наши воины сбили не только почти 30 "шахедов" и несколько ракет, но и еще две российские "сушки". Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год – настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах" с партнерами. Возможностей в укреплении нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наше ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле", — не скрывает эмоций Зеленский.

Выразил глава государства также благодарность как спасателям ГСЧС, так и работникам Нацполиции. Отдельное внимание уделил энергетикам, поблагодарив их за "светлое Рождество".

"И, конечно, сегодня будет правильно поблагодарить каждого работника, каждую работницу украинской энергетики. Всем тем, кто на работе сейчас. Всем тем, кто работал весь год, чтобы блэкаутов не было и чтобы везде в Украине была связь, светло было, тепло было – все то, без чего нормальная жизнь просто невозможна", — сказал Владимир Зеленский, и пожелал украинцам, чтобы светлое время этого Рождества сделало светлее весь следующий год.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Глава государства обратился к украинцам из Киево-Печерской лавры.

Также к рождественским поздравлениям присоединились министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов.

А вместе с тем вчера на Софийской площади в столице украинские пограничники под открытым небом спели "Щедрик".