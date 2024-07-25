Відшкодування збитків за зруйноване житло — у Дії запрацює новий сервіс

Застосунок "Дія". Фото: itechua.com

У застосунку "Дія" повідомили про запуск нового сервісу, який дозволяє всім українцям, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії, подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Цей реєстр стане основою для майбутніх репарацій, які держава-агресор має виплатити за всі руйнування.

Про це повідомила пресслужба застосунку "Дія" у четвер, 25 липня.

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Новий сервіс для подання заяв на відшкодування збитків за зруйноване житло

У "Дії" повідомили про запуск нового сервісу, який надає можливість всім українцям, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії, подати заяви до міжнародного Реєстру збитків. Цей реєстр стане базою для майбутніх репарацій, які агресор повинен виплатити за всі заподіяні руйнування.

Новий сервіс на порталі "Дія" тепер доступний для всіх українців, чиє житло зазнало пошкоджень або було знищене, включаючи тих, хто:

не зареєстрував право власності в Реєстрі речових прав;

не має акту про пошкоджене майно від місцевої влади та не подавалися на програму єВідновлення;

має оселю на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Раніше для подання заяви про відшкодування збитків необхідно було мати реєстрацію житла в державному реєстрі речових прав та акт комісійного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Це ускладнювало процес, оскільки багато громадян не мали можливості зареєструвати права через втрату документів або ще не отримали акт обстеження від комісії.

"Нині кожен, у кого житло зазнало руйнувань, починаючи з 24 лютого 2022 року, та хто перебуває на території України, включно з тимчасово окупованими територіями та півостровом Крим, може подати заяву на відшкодування", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, до якого долучилися 500 учасників.

Важливо, щоб кожен українець, хто зазнав збитків, подав заяву про їх відшкодування. Це дозволить показати світові реальну картину збитків та злочинів, скоєних окупантами.

Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Фото: "Дія"

Нагадаємо, Рада підтримала два законопроєкти на підтримку ВПО. Один із них спрямований на надання пріоритету ВПО у виплаті компенсації за втрачене житло.

Інший передбачає забезпечення їхніх житлових прав через проведення національної інвентаризації нерухомості для визначення вільних об'єктів, придатних для їхнього проживання.