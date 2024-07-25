Возмещение ущерба за разрушенное жилье — в Дії заработает новый сервис

Приложение "Дія". Фото: itechua.com

В приложении "Дія" сообщили о запуске нового сервиса, позволяющего всем украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, подать заявления в международный Реестр убытков. Этот реестр станет основой для будущих репараций, которые государство-агрессор должно выплатить за все разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба приложения "Дія" в четверг, 25 июля.

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Новый сервис для подачи заявлений на возмещение ущерба за разрушенное жилье

В "Дії" сообщили о запуске нового сервиса, который предоставляет возможность всем украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, подать заявления в международный Реестр убытков. Этот реестр станет базой для будущих репараций, которые агрессор должен выплатить за все причиненные разрушения.

Новый сервис на портале "Дія" теперь доступен для всех украинцев, чье жилье получило повреждения или было уничтожено, включая тех, кто:

не зарегистрировал право собственности в Реестре вещных прав;

не имеет акта о поврежденном имуществе от местных властей и не подавались на программу есть Восстановление;

имеет дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Ранее для подачи заявления о возмещении ущерба необходимо было иметь регистрацию жилья в государственном реестре прав и акт комиссионного обследования в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Это усложняло процесс, поскольку многие граждане не имели возможности зарегистрировать права из-за утраты документов или еще не получили акт обследования от комиссии.

"В настоящее время каждый, у кого жилье потерпело разрушения, начиная с 24 февраля 2022 года, и кто находится на территории Украины, включая временно оккупированные территории и полуостров Крым, может подать заявление на возмещение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед запуском сервиса состоялось закрытое тестирование бета, к которому присоединились 500 участников.

Важно, чтобы каждый украинец, кто понес убытки, подал заявление об их возмещении. Это позволит показать миру реальную картину ущерба и преступлений, совершенных оккупантами.

Как подать заявление в международный Реестр убытков. Фото: "Дія"

Напомним, Рада поддержала два законопроекта в поддержку ВПЛ. Один из них направлен на предоставление приоритета ВПЛ в выплате компенсации за утраченное жилье.

Другой предполагает обеспечение их жилищных прав через проведение национальной инвентаризации недвижимости для определения свободных объектов, пригодных для их проживания.