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Дискусія вичерпана — в ОБСЄ заявили, що не виганятимуть Росію

1 грудня 2023 01:05
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Дискусія вичерпана — в ОБСЄ заявили, що не виганятимуть Росію
Буяр Османі під час візиту до Ірпеня. Фото: Twitter Буяара
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Країни-учасниці ОБСЄ не дійшли до спільного рішення щодо виключення Росії із організації. Там кажуть, що наразі є "юридичний та політичний аргументи", чому цього не можуть зробити. 

Відповідну заяву зробив очільник Організації з безпеки та співробітництва в Європі Буяр Османі на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ОБСЄ. 

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В Організації упродовж тривалого часу точилися дебати щодо виключення Росії через порушення основоположних принципів і зобов’язань. Османі каже, це стосуються принципу "консенсус мінус один", який застосували для виключення Югославії за масове порушення прав людини в 1992 році. 

"Ми вважаємо, що цей принцип не працюватиме сьогодні, оскільки в ОБСЄ існують різні думки", — наголосив Османі.

Також, за його словами, ОБСЄ була створена як платформа для забезпечення діалогу між країнами, які мають різні погляди. Відтак головна мета —  "відвести країни від їхньої думки шляхом спільної взаємодії з комплексним підходом до безпеки, щоб гарантувати стабільність у регіоні".

Підтвердив ці слова і мальтійський міністр закордонних справ Ян Борг, який головуватиме в ОБСЄ 2024 року.

Нагадаємо, напередодні мііністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заяив, що не братиме участі в міністерському засіданні Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), яке пройшло 30 листопада. Таке рішення він ухвалив у зв’язку з присутністю на ньому очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

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