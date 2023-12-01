Дискусія вичерпана — в ОБСЄ заявили, що не виганятимуть Росію

Буяр Османі під час візиту до Ірпеня. Фото: Twitter Буяара

Країни-учасниці ОБСЄ не дійшли до спільного рішення щодо виключення Росії із організації. Там кажуть, що наразі є "юридичний та політичний аргументи", чому цього не можуть зробити.

Відповідну заяву зробив очільник Організації з безпеки та співробітництва в Європі Буяр Османі на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ОБСЄ.

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В Організації упродовж тривалого часу точилися дебати щодо виключення Росії через порушення основоположних принципів і зобов’язань. Османі каже, це стосуються принципу "консенсус мінус один", який застосували для виключення Югославії за масове порушення прав людини в 1992 році.

"Ми вважаємо, що цей принцип не працюватиме сьогодні, оскільки в ОБСЄ існують різні думки", — наголосив Османі.

Також, за його словами, ОБСЄ була створена як платформа для забезпечення діалогу між країнами, які мають різні погляди. Відтак головна мета — "відвести країни від їхньої думки шляхом спільної взаємодії з комплексним підходом до безпеки, щоб гарантувати стабільність у регіоні".

Підтвердив ці слова і мальтійський міністр закордонних справ Ян Борг, який головуватиме в ОБСЄ 2024 року.

Нагадаємо, напередодні мііністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заяив, що не братиме участі в міністерському засіданні Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), яке пройшло 30 листопада. Таке рішення він ухвалив у зв’язку з присутністю на ньому очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.