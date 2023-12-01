Дискуссия исчерпана — в ОБСЕ заявили, что не будут выгонять Россию

Буяр Османи во время визита в Ирпень. Фото: Twitter Буяара

Страны-участники ОБСЕ не пришли к общему решению по исключению России из организации. Там говорят, что сейчас есть "юридический и политический аргументы", почему этого не могут сделать.

Соответствующее заявление сделал глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяр Османи на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ОБСЕ.

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В Организации в течение длительного времени шли дебаты по исключению России из-за нарушения основополагающих принципов и обязательств. Османи говорит, что это касается принципа "консенсус минус один", который применили для исключения Югославии за массовое нарушение прав человека в 1992 году.

"Мы считаем, что этот принцип не будет работать сегодня, поскольку у ОБСЕ существуют разные мнения", — подчеркнул Османи.

Также, по его словам, ОБСЕ была создана как платформа для обеспечения диалога между странами, имеющими разные взгляды. Следовательно, главная цель — "отвести страны от их мнения путем совместного взаимодействия с комплексным подходом к безопасности, чтобы гарантировать стабильность в регионе".

Подтвердил эти слова и мальтийский министр иностранных дел Ян Борг, председательствующий в ОБСЕ в 2024 году.

Напомним, накануне миинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не будет участвовать в министерском заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое прошло 30 ноября. Такое решение он принял в связи с присутствием на нем главы МИД России Сергея Лаврова.