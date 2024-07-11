Словаччина може взяти на себе лікування частини дітей, що постраждали від обстрілу "Охматдиту"

Володимир Зеленський та Петер Пеллегріні. Фото: ОП України

Під час відвідування саміту НАТО у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Словаччини Петером Пеллегріні. Лідери країн обговорили гуманітарну співпрацю між державами.

Про це у четвер, 11 липня повідомляється на офіційному сайті президента України.

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Однією з головних тем розмови була можливість лікування маленьких пацієнтів "Охматдиту" у Словаччині після ракетного обстрілу з боку російських окупантів. Петер Пеллегріні засудив цей воєнний злочин.

Український лідер також розповів своєму колезі про боротьбу з літаками та ракетами армії РФ і особливо наголосив про необхідність збільшення систем ППО, які можуть надати європейські країни.

Крім цього Зеленський та Пеллегріні обговорили гуманітарну співпрацю між країнами й перспективи спільних проєктів в енергетиці та прикордонній інфраструктурі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про неготовність Польщі не виконуватиме вимогу України збивати російські ракети без рішення всього НАТО, а там немає одноголосності щодо цієї теми.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16.