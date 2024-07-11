Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Дітей з "Охматдиту" Словаччина може прийняти на лікування arrow

Дітей з "Охматдиту" Словаччина може прийняти на лікування

11 липня 2024 03:18
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
Словаччина може взяти на себе лікування частини дітей, що постраждали від обстрілу "Охматдиту"
Володимир Зеленський та Петер Пеллегріні. Фото: ОП України
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

Під час відвідування саміту НАТО у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Словаччини Петером Пеллегріні. Лідери країн обговорили гуманітарну співпрацю між державами.

Про це у четвер, 11 липня повідомляється на офіційному сайті президента України. 

Читайте також:

Про що домовились Зеленський та Пеллегріні

Однією з головних тем розмови була можливість лікування маленьких пацієнтів "Охматдиту" у Словаччині після ракетного обстрілу з боку російських окупантів. Петер Пеллегріні засудив цей воєнний злочин. 

Український лідер також розповів своєму колезі про боротьбу з літаками та ракетами армії РФ і особливо наголосив про необхідність збільшення систем ППО, які можуть надати європейські країни. 

Крім цього Зеленський та Пеллегріні обговорили гуманітарну співпрацю між країнами й перспективи спільних проєктів в енергетиці та прикордонній інфраструктурі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про неготовність Польщі не виконуватиме вимогу України збивати російські ракети без рішення всього НАТО, а там немає одноголосності щодо цієї теми.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16. 

НАТО ППО війна в Україні Охматдит війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних