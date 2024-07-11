Словакия может взять на себя лечение детей, пострадавших от обстрела "Охматдета"

Владимир Зеленский и Петер Пеллегрини. Фото: ОП Украины

Во время посещения саммита НАТО в Вашингтоне Владимир Зеленский встретился с новым президентом Словакии Петером Пеллегрини. Лидеры стран обсудили гуманитарное сотрудничество между государствами.

Об этом в четверг, 11 июля сообщается на официальном сайте президента Украины.

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Одной из главных тем разговора была возможность лечения маленьких пациентов "Охматдета" в Словакии после ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов. Петер Пеллегрини осудил это военное преступление.

Украинский лидер также рассказал своему коллеге о борьбе с самолетами и ракетами армии РФ и особо подчеркнул необходимость увеличения систем ПВО, которые могут предоставить европейские страны.

Кроме того, Зеленский и Пеллегрини обсудили гуманитарное сотрудничество между странами и перспективы совместных проектов в энергетике и приграничной инфраструктуре.

Напомним, что ранее сообщалось о неготовности Польши не будет выполнять требование Украины сбивать российские ракеты без решения всего НАТО, а там нет единогласия по этой теме.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16.