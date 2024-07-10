Саміт НАТО у Вашингтоні — Зеленський повідомив про нові безпекові угоди та передачу F-16

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Найближчим часом в Україні очікується ухвалення рішення про збільшення винищувачів F-16. Також країна підпише і дві нові безпекові угоди, які передбачатимуть підтримку санкцій проти Росії, нашого вступу в ЄС і НАТО та захисту України.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у середу, 10 липня.

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Глава держави зазначив, що найближчим часом очікується ухвалення рішення щодо збільшення кількості винищувачів F-16, доступних для України. Це стане важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни. Він додав, що вчора було отримано рішення про постачання Україні ще п'яти комплексів ППО "Патріот" та десятків інших систем протиповітряної оборони.

"Продовжуємо роботу у Вашингтоні. Сьогодні ж планується оголошення рішення щодо літаків. Крім того, будуть укладені дві нові безпекові угоди, які включатимуть підтримку санкцій проти Росії, підтримку вступу України до ЄС і НАТО, а також заходи для захисту українських воїнів, населення та відбудови країни", — заявив Зеленський.

Президент наголосив на важливості цих угод та їхньому відповідному впровадженні. Він також повідомив про заплановані зустрічі з лідерами різних країн, зокрема, щонайменше десять перемовин. Зеленський висловив вдячність усій команді за активну роботу.

"Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних", — сказав глава держави.

Нагадаємо, що на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot. Проте Зеленський заявив, що такої кількості все одно недостатньо.

Також ми повідомляли, що Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.