До Києва прибув новий посол Польщі

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи. Фото: Leszek Szymański

До української столиці вдень 19 грудня прибув новий польський посол Ярослав Гузи. Під час візиту він подав копії вірчих грамот до Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомляє РАР.

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Новий посол Ярослав Гузи повідомив, що невдовзі можливий візит польського глави МЗС Радослава Сікорського до України.

Він наголосив, що під час своєї роботи продовжить і реалізує "все те позитивне, що було під час війни та те, що планує реалізувати нова влада".

"Це, безумовно, розвиток у максимально позитивному аспекті всіх відносин, чи то політичних, чи то економічних, чи то культурних, які в сукупності можуть скласти стратегічне партнерство, звісно, в специфічних умовах війни", — додав Гузи.

Зазначимо, що новим послом Польщі в Україні Ярослава Гузи призначили у жовтні 2023 року. На посаді він замінив Бартоша Ціхоцького, що перебував на цій посаді з лютого 2019 року.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради національної оборони Польщі. Під час якого обговорять питання, що пов'язані із війною в Україні.

Також ми писали, що новий прем'єр-міністр Польщі та його уряд склали присягу та офіційно почали роботу 13 грудня. Президент Анджей Дуда офіційно призначив прем’єра та усіх міністрів.