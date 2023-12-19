Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Киев прибыл новый посол Польши arrow

В Киев прибыл новый посол Польши

19 декабря 2023 23:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киев прибыл новый посол Польши
Посол Польши в Украине Ярослав Гузы. Фото: Leszek Szymański
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В украинскую столицу днем 19 декабря прибыл новый польский посол Ярослав Гузы. В ходе визита он подал копии верительных грамот в Министерство иностранных дел Украины.

Об этом сообщает РАР.

Читайте также:

Посол Польши прибыл в Украину

Новый посол Ярослав Гузы сообщил, что вскоре возможен визит польского главы МИД Радослава Сикорского в Украину.

Он подчеркнул, что во время своей работы продолжит и реализует "все то положительное, что было во время войны и планирует реализовать новая власть".

"Это, безусловно, развитие в максимально позитивном аспекте всех отношений, будь то политических, экономических или культурных, которые в совокупности могут составить стратегическое партнерство, конечно, в специфических условиях войны", — добавил Гузы.

Новым послом Польши в Украине Ярослава Гузы назначили в октябре 2023 года. В должности он заменил Бартоша Цихоцкого, который находился на этом посту с февраля 2019 года.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной обороны Польши. В ходе которого обсудят вопросы, связанные с войной в Украине \.

Также мы писали, что новый премьер-министр Польши и его правительство приняли присягу и официально начали работу 13 декабря. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме