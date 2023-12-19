В Киев прибыл новый посол Польши

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы. Фото: Leszek Szymański

В украинскую столицу днем 19 декабря прибыл новый польский посол Ярослав Гузы. В ходе визита он подал копии верительных грамот в Министерство иностранных дел Украины.

Об этом сообщает РАР.

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Новый посол Ярослав Гузы сообщил, что вскоре возможен визит польского главы МИД Радослава Сикорского в Украину.

Он подчеркнул, что во время своей работы продолжит и реализует "все то положительное, что было во время войны и планирует реализовать новая власть".

"Это, безусловно, развитие в максимально позитивном аспекте всех отношений, будь то политических, экономических или культурных, которые в совокупности могут составить стратегическое партнерство, конечно, в специфических условиях войны", — добавил Гузы.

Новым послом Польши в Украине Ярослава Гузы назначили в октябре 2023 года. В должности он заменил Бартоша Цихоцкого, который находился на этом посту с февраля 2019 года.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной обороны Польши. В ходе которого обсудят вопросы, связанные с войной в Украине \.

Также мы писали, что новый премьер-министр Польши и его правительство приняли присягу и официально начали работу 13 декабря. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.