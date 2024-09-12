В Україні судитимуть ексгенерала СБУ за викрадення державних коштів

Суддя ознайомлюється з матеріалами справи. Фото ілюстративне: УНІАН

Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувачення ексгенерала Служби безпеки України у заволодінні коштами держпідприємства. Йдеться про суму понад 4 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у четвер, 12 вересня.

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Під час розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений, будучи на посаді директора одного з держпідприємств, підписав договір, який завдав збитків установі, а також документи на оплату про виконання робіт. Через це державний бюджет зазнав збитків на 370 тисяч гривень.

Окрім того, підозрюваний виписав собі безпідставне нарахування премій на суму понад 460 тисяч гривень. Також він шахрайськими діями отримав кошти з держпідприємства на суму 3,3 мільйона гривень, які він виписав собі як середньомісячну заробітну плату, перебуваючи на посаді директора.

Таким чином загальна сума завданих збитків становить понад 4,1 млн гривень.

Андрій Наумов буде покараний в суді

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов. Фото: УНІАН

У тексті не зазначили ім'я та прізвище підозрюваного, однак з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова.

Зокрема, у жовтні 2022 року йому оголосили підозру про заволодіння шахрайським методом коштами сумою понад 3,2 млн гривень з бюджету державного підприємства.

Встановлено, що у 2019 році посадовець очолював одне з державних підприємств, але вирішив піти працювати в Службу безпеки України.

Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, він повідомив працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. Однак виявилось, що при цьому він влаштувався і до СБУ не за призовом, тож мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте, завдяки хибній інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату.

Зазначимо, що ДБР вже повідомляло йому про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем. Зокрема у 2018 році він був директором ДП "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". На цій посаді він свідомо уклав із фіктивним підприємством економічно невигідний договір.

Андрій Наумов переховується за кордоном. 29 вересня Вищий суд міста Ніш (Сербія) засудив Андрія Наумова на рік позбавлення волі у справі щодо відмивання грошей. Згодом у Сербії заявили, що Наумова не будуть екстрадувати з країни через "упереджену позицію президента Зеленського".

У січні 2024 року Андрій Наумов вийшов з в'язниці у Сербії.

Нещодавно Інтерпол оголосив у міжнародний розшук Андрія Наумова за запитом Державного бюро розслідувань.