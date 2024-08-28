Ексгенерала СБУ Андрія Наумова оголосили в міжнародний розшук

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов. Фото: "Схеми"

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Це відбулося за запитом Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у середу, 28 серпня.

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"26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу", — йдеться у повідомленні.

ДБР підозрює Наумова в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

Колишнього генерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час його спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії в авто, в якому було 592 тис. євро, 120 тис. доларів та два дорогоцінні камені.

У ДБР додали, що розслідування триває.