В Украине будут судить эксгенерала СБУ за похищение государственных средств

Судья знакомится с материалами дела. Фото иллюстративное: УНИАН

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинение эксгенерала Службы безопасности Украины в завладении средствами госпредприятия. Речь идет о сумме более 4 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в четверг, 12 сентября.

Читайте также:

Экс-генерал СБУ воровал из государственного бюджета деньги

В ходе расследования правоохранители установили, что обвиняемый, будучи в должности директора одного из госпредприятий, подписал договор, нанесший экономический ущерб учреждению, а также документы на оплату выполнения работ. Поэтому государственный бюджет понес убытки на 370 тысяч гривен.

Кроме того, подозреваемый выписал себе безосновательное начисление премий на сумму более 460 тысяч гривен. Также он мошенническими действиями получил средства из госпредприятия на сумму 3,3 миллиона гривен, которые он выписал себе как среднемесячную заработную плату в должности директора.

Таким образом, общая сумма нанесенного ущерба составляет более 4,1 млн гривен.

Андрей Наумов будет наказан в суде

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов. Фото: УНИАН

В тексте не указали имя и фамилию подозреваемого, однако из материалов дела становится понятно, что речь идет об эксгенерале СБУ Андрее Наумове.

В частности, в октябре 2022 года ему объявили подозрение о завладении мошенническим методом средствами суммой более 3,2 млн гривен из бюджета государственного предприятия.

Установлено, что в 2019 году чиновник возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в Службу безопасности Украины.

Вместо того чтобы уволиться с государственного предприятия, он сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. Однако оказалось, что при этом он устроился и в СБУ не по призыву, поэтому должен уволиться с предыдущего места работы. Однако, благодаря ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату.

Отметим, что ДБР уже сообщало ему о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением. В частности, в 2018 году он был директором ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". В этой должности он сознательно заключил с фиктивным предприятием экономически невыгодный договор.

Андрей Наумов скрывается за границей. 29 сентября Высший суд города Ниш (Сербия) приговорил Андрея Наумова к году лишения свободы по делу об отмывании денег. Впоследствии в Сербии заявили , что Наумова не будут экстрадировать из страны из-за "предвзятой позиции президента Зеленского".

В январе 2024 года Андрей Наумов вышел из тюрьмы в Сербии.

Недавно Интерпол объявил в международном розыске Андрея Наумова по запросу Государственного бюро расследований.