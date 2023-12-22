До України повернувся хлопчик, який 18 місяців перебував на окупованій території

Хлопчик, який повернувся до України, разом з сім'єю. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

До України вдалося повернути 12-річного хлопчика. З перших днів повномасштабного вторгнення дитина перебувала на тимчасово окупованій території, а потім в Росії.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

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Повернення дитини додому

Напередодні російського вторгнення в Україну хлопчик приїхав до батька у Луганську область на три дні, однак через початок повномасштабної збройної агресії РФ перебував під окупацією близько 18 місяців. До того ж дитина чотири місяці проживала на території країни-агресорки та навіть навчалася в російській школі.

Мама хлопчика не могла самостійно забрати його через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Жінка вирішила звернутися до Офісу омбудсмана з проханням допомогти повернути її сина.

Фахівці напрацювали шлях повернення, подбавши про логістичний, безпековий та інші напрямки.

"Тож звертаюся до кожного: якщо вам відомо про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину, повідомте про це нашу інституцію. Адже тільки держава може гарантувати безпеку в поверненні додому своїх громадян із території РФ!" — додав Лубінець.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, до України вдалося повернути ще трьох дітей. Двоє з них перебували на тимчасово окупованих територіях, а ще один — на території Росії.

Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни знищують у депортованих дітей будь-які спогади про Україну, тому їх потрібно якомога швидше повертати на рідну землю. Зазначається, що Росія створює цілі системи, які налаштовують неповнолітніх проти нашої держави.