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В Украину вернулся мальчик, который 18 месяцев находился на оккупированной территории

22 декабря 2023 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украину вернулся мальчик, который 18 месяцев находился на оккупированной территории
Мальчик, который вернулся в Украину, вместе с семьей. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украину удалось вернуть 12-летнего мальчика. С первых дней полномасштабного вторжения ребенок находился на временно оккупированной территории, а затем в России.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

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Возвращение ребенка домой

Накануне российского вторжения в Украину мальчик приехал к отцу в Луганскую область на три дня, однако из-за начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ находился под оккупацией около 18 месяцев. К тому же ребенок четыре месяца проживал на территории страны-агрессора и даже учился в российской школе.

Мама мальчика не могла самостоятельно забрать его из-за того, что она военнослужащая ВСУ. Женщина решила обратиться в Офис омбудсмена с просьбой помочь вернуть ее сына.

Специалисты наработали путь возвращения, позаботившись о логистическом, безопасности и других направлениях.

"Поэтому обращаюсь к каждому: если вам известно о принудительно перемещенном или депортированном Россией украинском ребенке, сообщите об этом нашей институции. Ведь только государство может гарантировать безопасность в возвращении домой своих граждан с территории РФ!" — добавил Лубинец.

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Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, в Украину удалось вернуть еще троих детей. Двое из них находились на временно оккупированных территориях, а еще один – на территории России.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне уничтожают у депортированных детей какие-либо воспоминания об Украине, поэтому их нужно как можно скорее возвращать на родную землю. Отмечается, что Россия создает целые системы, которые настраивают несовершеннолетних против нашего государства.

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