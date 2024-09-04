На Волині судили волонтерку, яка допомагала виїхати військовозобов'язаним за кордон

Засідання суду. Фото: УНІАН

Ковельський міськрайонний суд Волинської області виніс вирок волонтерці, яка за понад п’ять тисяч доларів організувала незаконний перетин кордону для військовозобов’язаного чоловіка через систему "Шлях". Її засудили до семирічного ув’язнення з конфіскацією всього майна.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з даними суду, жінка, яка працювала волонтером у Ковелі, в травні 2023 року запропонувала чоловіку свої послуги за 5500 доларів. Вона обіцяла організувати його втечу за кордон, використовуючи підроблені документи та вносячи дані до системи "Шлях" як нібито водія у підприємця.

23 червня 2023 року Мартинюк зустрілася з чоловіком на автозаправній станції UPG, передала йому необхідні документи та разом з ним відправилася на фургоні Volkswagen LT 35 до пункту пропуску "Угринів" у Львівській області. Там вона передала ключі від автомобіля для подальшого перетину кордону і отримала обіцяні гроші. Після цього її затримали правоохоронці.

Рішення суду

Спочатку було укладено угоду про визнання винуватості з пропозицією п’яти років ув'язнення з можливістю заміни на іспитовий термін, але суд відмовився затверджувати угоду і повернув справу прокурору. У березні 2024 року обвинувачення було подано до суду вдруге.

Суддя Ковельського міськрайонного суду визнав жінку винною у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Відповідно до вироку, волонтерці призначено сім років позбавлення волі, рік обмежень на певні посади та конфіскацію всього її майна. Окремим рішенням суд зобов'язав орган опіки та піклування Ковельської міськради вирішити питання про влаштування її восьмирічного сина після набрання вироком законної сили. На цей час жінка подала апеляцію на вирок.