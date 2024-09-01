Не розумію хохляцької мови — у міжнародному автобусі побилися жінки

Автовокзал. Ілюстративне фото: EPA

У Варшаві в автобусі міжнародного сполучення стався конфлікт між двома українками. Жінки почубилися через мовне питання.

Про це у неділю, 1 вересня, повідомляє Телеграм-канал "Твій Володимир.

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Деталі інциденту

Конфлікт виник у Варшаві, в автобусі міжнародного сполучення, який слідував за маршрутом Колобжек — Запоріжжя — Краматорськ. Учасницями інциденту стали 19-річна жителька міста Володимир Волинської області та 51-річна харків'янка.

Все розпочалося після того, як дівчина українською мовою попросила трохи підняти спинку сидіння.

Однак, замість відповідної реакції, старша жінка спочатку не реагувала, а потім начебто почала голосно висловлювати невдоволення, зокрема щодо "хохляцької мови", і заявила, що "не буде реагувати на цю вонючу мову". Після цього словесний конфлікт переріс у бійку.

Одна з учасниць конфлікту — 51-річна харків'янка. Фото: скриншот

У поясненнях поліцейським харків'янка заявила, що дівчина тягнула її за волосся. Волинянка ж своєю чергою написала заяву до поліції та зняла побої.

З опублікованого відео також стає зрозуміло, що батько жительки Володимира військовий і кілька років перебуває саме на харківському напрямку.