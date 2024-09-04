На Волыни судили волонтерку, которая помогала уехать военнообязанным за границу

Заседание суда. Фото: УНИАН

Ковельский горрайонный суд Волынской области вынес приговор волонтеру, которая за более чем пять тысяч долларов организовала незаконное пересечение границы для военнообязанного мужчины через систему "Шлях". Ее приговорили к семилетнему заключению с конфискацией всего имущества.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно данным суда, женщина, работавшая волонтером в Ковеле, в мае 2023 года предложила мужчине свои услуги за 5 500 долларов. Она обещала организовать его бегство за границу, используя поддельные документы и внося данные в систему "Шлях", якобы водителя у предпринимателя.

23 июня 2023 года Мартынюк встретилась с мужчиной на автозаправочной станции UPG, передала ему необходимые документы и вместе с ним отправилась на фургоне Volkswagen LT 35 в пункт пропуска "Угринов" во Львовской области. Там она передала ключи от автомобиля для последующего пересечения границы и получила обещанные деньги. После этого ее задержали правоохранители.

Решение суда

Сначала было заключено соглашение о признании виновности с предложением пяти лет заключения с возможностью замены испытательным сроком, но суд отказался утверждать соглашение и вернул дело прокурору. В марте 2024 года обвинение было подано в суд во второй раз.

Судья Ковельского горрайонного суда признал женщину виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным поводам. Согласно приговору, волонтеру назначены семь лет лишения свободы, год ограничений на определенные должности и конфискация всего ее имущества. Отдельным решением суд обязал орган опеки и попечительства горсовета Ковеля решить вопрос об устройстве его восьмилетнего сына после вступления приговора в законную силу. В настоящее время женщина подала апелляцию на приговор.