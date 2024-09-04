На Волыни судили волонтерку, которая помогала уехать военнообязанным за границу

Помогала выехать военнообязанным за границу — как суд наказал волонтера
Ковельский горрайонный суд Волынской области вынес приговор волонтеру, которая за более чем пять тысяч долларов организовала незаконное пересечение границы для военнообязанного мужчины через систему "Шлях". Ее приговорили к семилетнему заключению с конфискацией всего имущества.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно данным суда, женщина, работавшая волонтером в Ковеле, в мае 2023 года предложила мужчине свои услуги за 5 500 долларов. Она обещала организовать его бегство за границу, используя поддельные документы и внося данные в систему "Шлях", якобы водителя у предпринимателя.
23 июня 2023 года Мартынюк встретилась с мужчиной на автозаправочной станции UPG, передала ему необходимые документы и вместе с ним отправилась на фургоне Volkswagen LT 35 в пункт пропуска "Угринов" во Львовской области. Там она передала ключи от автомобиля для последующего пересечения границы и получила обещанные деньги. После этого ее задержали правоохранители.
Решение суда
Сначала было заключено соглашение о признании виновности с предложением пяти лет заключения с возможностью замены испытательным сроком, но суд отказался утверждать соглашение и вернул дело прокурору. В марте 2024 года обвинение было подано в суд во второй раз.
Судья Ковельского горрайонного суда признал женщину виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным поводам. Согласно приговору, волонтеру назначены семь лет лишения свободы, год ограничений на определенные должности и конфискация всего ее имущества. Отдельным решением суд обязал орган опеки и попечительства горсовета Ковеля решить вопрос об устройстве его восьмилетнего сына после вступления приговора в законную силу. В настоящее время женщина подала апелляцию на приговор.
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