Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Помогала выехать военнообязанным за границу — как суд наказал волонтера arrow

Помогала выехать военнообязанным за границу — как суд наказал волонтера

4 сентября 2024 21:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На Волыни судили волонтерку, которая помогала уехать военнообязанным за границу
Заседание суда. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Ковельский горрайонный суд Волынской области вынес приговор волонтеру, которая за более чем пять тысяч долларов организовала незаконное пересечение границы для военнообязанного мужчины через систему "Шлях". Ее приговорили к семилетнему заключению с конфискацией всего имущества.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно данным суда, женщина, работавшая волонтером в Ковеле, в мае 2023 года предложила мужчине свои услуги за 5 500 долларов. Она обещала организовать его бегство за границу, используя поддельные документы и внося данные в систему "Шлях", якобы водителя у предпринимателя.

23 июня 2023 года Мартынюк встретилась с мужчиной на автозаправочной станции UPG, передала ему необходимые документы и вместе с ним отправилась на фургоне Volkswagen LT 35 в пункт пропуска "Угринов" во Львовской области. Там она передала ключи от автомобиля для последующего пересечения границы и получила обещанные деньги. После этого ее задержали правоохранители.

Решение суда

Сначала было заключено соглашение о признании виновности с предложением пяти лет заключения с возможностью замены испытательным сроком, но суд отказался утверждать соглашение и вернул дело прокурору. В марте 2024 года обвинение было подано в суд во второй раз.

Судья Ковельского горрайонного суда признал женщину виновной в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным поводам. Согласно приговору, волонтеру назначены семь лет лишения свободы, год ограничений на определенные должности и конфискация всего ее имущества. Отдельным решением суд обязал орган опеки и попечительства горсовета Ковеля решить вопрос об устройстве его восьмилетнего сына после вступления приговора в законную силу. В настоящее время женщина подала апелляцию на приговор.

Также важные новости дня по теме:

суд Волынская область волонтеры уклонисты судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

21:25 Отключение света на Одесчине — какие графики на завтра

21:13 Помогала выехать военнообязанным за границу — как суд наказал волонтера

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

21:10 Украинский паралимпийский пловец побил мировой рекорд и завоевал "золото"

21:04 В Сумах раздаются взрывы — что известно

20:55 Повторная ВВК — какая категория граждан не обязана ее проходить

20:52 Верещук заняла должность в Офисе Президента — что известно

20:45 Динамо объявило о трансфере звездного нападающего УПЛ

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

21:25 Отключение света на Одесчине — какие графики на завтра

21:13 Помогала выехать военнообязанным за границу — как суд наказал волонтера

21:10 Украинский паралимпийский пловец побил мировой рекорд и завоевал "золото"

21:04 В Сумах раздаются взрывы — что известно

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

20:55 Повторная ВВК — какая категория граждан не обязана ее проходить

20:52 Верещук заняла должность в Офисе Президента — что известно

20:45 Динамо объявило о трансфере звездного нападающего УПЛ

20:37 Зеленский посетил фракцию Слуги народа — кто может занять должности министров

20:25 Некоторые области будут щедро заливать дожди — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

27 августа 2024

02:34 Кому из украинцев доступна военная служба по месту жительства — новые нормы