Зеленський назвав, що потрібно для того, аби Україна могла завдавати удари вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот із відео

Україна веде переговори з США, Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо отримання дозволу на використання далекобійної зброї для ударів по військових цілях у Росії. Проте для цього потрібен не лише дозвіл від партнерів, але й відповідна зброя.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландії Діком Схоофом у понеділок, 2 вересня.

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Зеленський заявив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо отримання дозволу на використання далекобійної зброї для ударів по військових цілях на території Росії. Він також назвав чотири країни, які мають відповідні засоби.

"Це залежить від США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Чотири держави мають відповідні інструменти, які Україна може задіяти. Відповідні ракети, дрони та далекобійну зброю", — сказав глава держави.

Президент підкреслив, що для реалізації цієї можливості потрібен не лише дозвіл від країн-партнерів, але й безпосереднє постачання відповідної зброї.

"Тільки дозволити — цього мало. Якщо одна тільки країна дозволила, а такі меседжі вже є, ми повинні знати, чи дала країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібна ще й зброя", — зауважив Зеленський.

Він додав, що були "домовленості, що ми все це отримаємо", але відмовився уточнювати, про що йдеться. За його словами, наразі на це потрібно дивитися більш позитивно.