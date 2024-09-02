Дія запустила програму Національний кешбек — що відомо

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE.

В Україні запустили програму "Нацкешбек" у додатку "Дія", яка дозволяє отримувати до 10% компенсації за покупки українських товарів. Програма наразі працюватиме у форматі бета-тесту. ЇЇ учасники зможуть отримувати до 3000 гривень кешбеку щомісяця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Кешбек у "Дії" за покупки товарів українського виробнитцва

Федоров заявив про запуск "Національного кешбеку" у додатку "Дія", що дозволяє отримувати до 10% компенсації за покупки товарів українського виробництва. Програма стартувала у форматі бета-тесту.

"Нацкешбек у "Дії". Отримуйте 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва — розпочався бета-тест", — написав міністр.

Програму було ініційовано Президентом України Володимиром Зеленським для підтримки українського бізнесу та громадян.

"Її реалізує Мінекономіки, а щоб отримувати кешбек було так само просто, як замовити таксі, запустили "Нацкешбек" у "Дії"", — йдеться в повідомленні.

Для того, аби долучитися до програми спершу необхідно відкрити спеціальний рахунок у банку. Після цього у "Дії" потрібно обрати послугу "Національний кешбек".

Доєднавшись українці зможуть отримувати до трьох тисяч гривень кешбеку щомісяця. Отримані кошти можна витрати на комунальні або медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно. А також задонатити на Сили оборони чи інвестувати у військові облігації.