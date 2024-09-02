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Разрешения недостаточно — Зеленский ответил, что нужно для ударов вглубь РФ

2 сентября 2024 23:16
Валерия Барановская - редактор
Зеленский назвал, что нужно для того, чтобы Украина могла наносить удары вглубь России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Валерия Барановская - редактор

Украина ведет переговоры с США, Великобританией, Францией и Германией по поводу получения разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по военным целям в России. Однако для этого нужно не только разрешение от партнеров, но и соответствующее оружие.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландии Диком Схоофом в понедельник, 2 сентября.

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Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по получению разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по военным целям на территории России. Он также назвал четыре страны, имеющие соответствующие средства.

"Это зависит от США, Великобритании, Франции и Германии. У четырех государств есть соответствующие инструменты, которые Украина может задействовать. Соответствующие ракеты, дроны и дальнобойное оружие", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что для реализации этой возможности нужно не только разрешение от стран-партнеров, но и непосредственная поставка соответствующего оружия.

"Только разрешить — этого мало. Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще и оружие", — отметил Зеленский.

Он добавил, что были "договоренности, что мы все это получим", но отказался уточнять, о чем идет речь. По его словам, на это нужно смотреть более позитивно.

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