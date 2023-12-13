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ДПСУ затримала порушника, що вдруге намагався незаконно перетнути кордон

13 грудня 2023 18:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ДПСУ затримала порушника, що вдруге намагався незаконно перетнути кордон
Затримані порушники кордону. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Службовці ДПСУ затримали чотирьох порушників кордону, які вирушили в "похід" до Словаччини. Одного з них вже затримували наприкінці вересня.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Так, військовослужбовці відділу "Великий Березний" зупинили групу чоловіків під час проведення перевірочних заходів.

Зазначається, що втікачі діяли за вказівками організатора, який спланував незаконний похід до Словаччини.

Правоохоронцям вдалося встановити, що один із затриманих вже має "стаж" порушення кордону — його затримували наприкінці вересня на ділянці сусіднього підрозділу.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили працівника ТЦК, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік діяв у змові зі своїм братом, який шукав "клієнтів".

Крім того, 27 листопада у Карпатах прикордонники врятували чоловіка, що дві доби блукав у горах. Його знайшли за 3 км від кордону з Румунією.

Також ми писали, що у Львові засудили чоловіка за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Його вдалося затримати після того, як він отримав сім тисяч доларів від одного з військовозобов'язаних.

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